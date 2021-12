L’avvocato «green» non basta più: in studio serve anche l’ingegnere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Formazione specifica, nuovi consulenti esterni e team dedicati potrebbero non bastare. Per gli studi legali la sfida dei fattori Esg (Environmental, Social e Governance) e la richiesta delle imprese in questo ambito di consulenze specializzate, si sta traducendo in un potenziamento delle competenze che potrebbe portare al loro interno nuovi professionisti tecnici, come gli ingegneri.

La sfida imposta dal climate change e la strategia delineata per contrastarlo - che prevede tra l’altro l’adeguamento ai fattori Esg da parte delle imprese con obiettivi di sviluppo sostenibile - è sempre più pressante. Questo si traduce in un coinvolgimento degli studi legali che si devono far trovare pronti davanti alle richieste in questo campo.

In questo scenario si inseriscono le aziende straniere nel valutare la competitività di un’impresa su cui vogliono investire. Mentre le istituzioni finanziarie sono sempre più orientate a considerare la bancabilità di un progetto sulla base della sostenibilità e dell’impatto ambientale dell’azienda stessa.

Multidisciplinarità e formazione

L’introduzione di “metriche oggettive”, prime tra tutti quelle di natura tecnica che permetteranno di classificare un’attività economica come ecosostenibile, richiederanno nuove competenze per gli studi. «La regolamentazione sulla finanza sostenibile – commenta l’avvocato Silvio Riolo partner dello studio legale Cappelli Rccd – è un crocevia tra varie competenze, quella legale, quella finanziaria e quella tecnico-scientifica (generalizzando, competenze ingegneristiche). Nel futuro per poter fornire consulenze degne di questo nome sarà necessario combinare expertise differenti. E se in un primo momento sarà probabilmente indispensabile che consulenze regolamentari di questo genere siano il frutto del lavoro congiunto di studi legali e studi o istituti di ingegneria, ritengo che nel tempo potranno affinarsi professionalità nel settore legale supportate da un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche». Sarà necessario essere sempre più multidisciplinari.

Davanti a questa situazione una risposta è la formazione. A rilevarlo l’Aiaf, Associazione italiana per l’analisi finanziaria, che ribadisce come i maggiori studi legali stiano rafforzando le competenze del proprio team Esg. Tanto che Aiaf ha attivato un’intensa attività formativa su questo fronte. «La nostra sensazione - ha commentato Davide Grignani, presidente Aiaf - è che gli studi rischino un nuovo salto darwiniano tra chi ha le competenze e chi è indietro nella cultura Esg. Mentre gli studi sulla governance hanno competenze acquisite, sull’environmental no, eccetto gli studi che hanno delle practice sull’ambientale. Inoltre il social è una materia difficile perché riguarda più ambiti».