L’avvocato risarcisce i suoi praticanti accusati di un falso di cui è l’autore

Risarcisce i suoi collaboratori e i praticanti di studio la legale che li accusa di aver falsificato una sentenza, sapendo di mentire perchè ad alterarla è stata lei. La contraffazione, con tanto di firma del giudice e del cancelliere, si era resa “necessaria” dopo un esposto presentato da un cliente della ricorrente all’Ordine degli avvocati, per dimostrare di aver adempiuto al suo mandato di recuperare dei crediti. Ma nel caso esaminato l’escamotage non ha avuto un gran successo, perchè i probi viri avevano la sentenza originale e l’hanno mostrata alla professionista, che per difendersi non ha trovato nulla di meglio che accusare i suoi collaboratori. E senza tentennamenti aveva fatto i nomi «solo un mio collaboratore può aver effettuato una simile contraffazione di cui io stessa non mi sono mai accorta». Il fatto che i diretti interessati siano stati sentiti solo in sede di sommarie informazioni testimoniali - spiega la Cassazione, con la sentenza 25311 - senza che sia iniziato nei loro confronti un procedimento penale, non salva la legale dal reato di calunnia.

Accusa particolarmente odiosa per operatori del diritto

Perchè scatti il reato non serve infatti che nei confronti dell’incolpato ingiustamente inizi un procedimento penale. Basta, infatti, che la falsa accusa contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. L’elemento del reato viene meno solo quando si addebitano fatti del tutto inverosimili.

La bugia non certo “bianca” costa alla ricorrente un risarcimento che dovrà avvenire in via equitativa, tenendo conto della sofferenza psichica delle parti civili «collaboratori di studio, tra cui praticanti avvocati, attinti ad avvio di carriera da un’accusa particolarmente odiosa e infamante per chi opera professionalmente in ambito forense».