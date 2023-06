L’ayurveda conquista il benessere negli hotel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Americani, inglesi e asiatici: i clienti del Mandarin Oriental Milan che in questo periodo sta registrando il tutto esaurito, possono usufruire della nuova offerta della Spa dell’hotel che rivede la propria offerta con la partnership con il brand australiano - ayurvedico, aromaterapico e cruelty-free - Subtle Energies. Unica in Italia, la Spa dell'hotel di via Andegari propone la linea completa di massaggi e trattamenti per il corpo e per il viso, tutti caratterizzati da un efficace approccio olistico basato sull'equilibrio psicofisico. Fondato a Sidney nel 1993 da Farida Irani, specialista in Ayurveda, aromaterapia e riflessologia, Subtle Energies applica avanzati studi clinici a terapie naturali, creando formule e trattamenti pioneristici. Come il rilassante Blissfull Holistic Massage, che si concentra sui punti marma, specifici punti del corpo energetico connessi alla circolazione del prana (l'energia vitale).Per il viso, il focus principale è sull'idratazione più profonda e sulla cura anti-age: particolarmente ricercata è la formula di 24K Gold Age-Defying Facial, a base di ingredienti efficaci come oro 24k e mogra, fiore della famiglia dei gelsomini.



Risale a oltre 5000 anni fa la pratica dell'Ayurveda, l'antica medicina indiana considerata una vera e propria scienza della vita che dona equilibrio delle energie, pieno sviluppo delle potenzialità e grande armonia. E cresce il numero di hotel che nei loro centri benessere propongono trattamenti secondo questa filosofia, dalle Dolomiti alle colline emiliane fino alla Puglia.

All'Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Modena) sono disponibili nuovi trattamenti ayurvedici con la linea Ayurway, che unisce l’antica medicina indiana all'innovazione italiana. Si possono provare i trattamenti Abhyangam e Padabhyangam. Abhyangam (trattamento cardine dell'ayurveda), è una pratica di massaggio con oli medicati, che ha come scopo il riequilibrio generale della persona, il ripristino di un buon tenore di energia vitale e nello specifico un'azione mirata e rigenerante dei tessuti e della pelle. Il Padabhyangam è massaggio ai piedi, che rappresentano le nostre radici e sostengono tutto il corpo. Sulla pianta è riflesso l'organismo, per cui il massaggio con oli tailam svolge un'azione riequilibrante.

Nella spa l'Acaya Golf Resort & Spa (Lecce) nel cuore del Salento, immersa in 120 ettari dominati dagli ulivi, ci si può concedere il rituale Shirodhara che favorisce il recupero della vitalità essenziale del corpo. “Shiro” significa testa e “Dhara” flusso continuo di un liquido; durante questo trattamento olii vegetali caldi o decotti vengono versati in un lento flusso costante sulla fronte, con lo scopo di stimolare la ghiandola pituitaria, situata al centro della fronte che è la sede dell'intuizione e della spiritualità. Questa antica pratica rilassa mente e corpo armonizzandoli; è nutriente e agisce sul sistema nervoso calmandolo.Il massaggio ayurvedico Anima Corpo Mente, invece, è ideale per migliorare la circolazione sanguigna con un'azione benefica sulla colonna vertebrale. Tonifica i muscoli e influenza positivamente lo stato psichico.

Nei 2.500 mq di benessere dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (Bolzano), Abhyanga è un massaggio con oli vegetali che combina diverse tecniche che servono a rilassare e rivitalizzare il corpo. Udvartana invece è un massaggio “scrub” praticato su tutto il corpo con una miscela di oli e farine naturali, che dona una pelle morbida, stimola la circolazione sanguina e combatte i gonfiori e la ritenzione idrica; mentre per il viso, il Mukhabhyanga è un trattamento che migliora la qualità della pelle, sprigionandone la bellezza.