L’azionario consolida, focus su Bce e sulle trimestrali Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Settimana negativa per i principali listini azionari internazionali, che consolidano dopo il recupero dai minimi post guerra. L’Europa fa meglio degli Usa con il Dax in flessione di poco meno dell’1% e il Ftse Mib dell’1,3 per cento. Particolarmente pesante il Nasdaq che lascia sul terreno il 3,8%: l’aumento dei rendimenti e l’attesa di una stretta decisa al prossimo meeting Fed colpiscono i tecnologici. Tra i dati macro da seguire nei prossimi giorni martedì sarà la volta dell’inflazione Usa mentre...