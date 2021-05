L’azione delle banche centrali mette in crisi il «sell in may and go away»

2' di lettura

È iniziato il mese di maggio sui mercati borsistici e la mente corre subito al famoso detto “sell in may and go away” (vendi a maggio e stai lontano). Si tratta di un adagio che ha una conferma statistica di lungo termine. In oltre un secolo di performance sull’indice Dow Jones il periodo tra maggio e ottobre ha generalmente sottoperformato rispetto al periodo tra novembre e aprile. Il rally dei mesi invernali è quello che porta più fieno in cascina dei mercati storicamente, al quale si aggiunge ...