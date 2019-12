L’azzardo 5G che ha svoltato la ricerca di Tlc e manifattura Dopo l’aggiudicazione delle frequenze, Vodafone ha fatto dell’Italia l’avanguardia dello sviluppo della rete e delle connessioni : attivi 38 progetti sui 41 previsti dal piano. Collaborazioni con mondo accademico e clienti fondamentali per indirizzare i progetti di Andrea Biondi

Droni manovrati a distanza di chilometri e senza il controllo visivo del pilota; intervento di chirurgia da remoto; prove su strada con auto connesse in grado di fermarsi da sole in caso di pericolo o di gestire al meglio i fenomeni di aquaplaning; piattaforma di Mixed Reality realizzata con Politecnico di Milano, Huawei e Qualcomm per migliorare l’apprendimento e renderlo immersivo grazie a dispositivi indossabili.

Eccola, in questi flash, la rappresentazione del 5G targato Vodafone: esempio della punta più avanzata della ricerca di questa come di altre compagnie telefoniche.

Lo spartiacque va posizionato a ottobre 2018. È quella la data della conclusione dell’asta gestita dal ministero dello Sviluppo economico per l’assegnazione delle frequenze necessarie per il 5G che ha significato, per lo Stato, un toccasana da 6,55 miliardi di euro. Spalmati negli anni fino al 2022 ma tant’è. Per uno Stato che sorride (o ride) visto che l’ipotesi di incasso non andava oltre i 2,5 miliardi di euro, c’è chi ovviamente ha quantomeno lanciato il cuore oltre l’ostacolo.

Vodafone, come Tim, è in questo caso la compagnia telefonica che ha deciso di investire di più. Una scommessa, ma che la compagnia guidata in Italia da Aldo Bisio ha deciso di giocare consapevole che da lì passeranno le opportunità di business dei prossimi anni, in un mercato calante come quello delle telecomunicazioni in cui negli anni si sono sacrificati ricavi sull’altare di una scellerata guerra al ribasso dei prezzi, ma che ha anche dovuto fare i conti con l’attacco (riuscito) al fortino di attività pregiate come quelle degli sms da parte di Whatsapp e di altre piattaforme di messagistica.

Difficile capire quel che sta accadendo nel mondo delle tlc senza questa contestualizzazione. Anche perché sono movimenti ancora poco visibili al mondo consumer, ma in cui il rapporto fra operatori e partners – che si tratti di università, centri di ricerca o anche aziende – è diventato così stretto da risultare imprescindibile per arrivare al risultato finale: applicazioni su rete wireless che possono godere di performance anche superiori al fisso in termini di velocità (10 Gigabit al secondo), di una ragguardevole capacità di trasmissione di dati e di un tempo di latenza (il divario fra input e risposta) in millisecondi.