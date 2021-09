Premio Campiello, vince Giulia Caminito con «L'acqua del lago non è mai dolce»

4' di lettura

La cinquantanovesima edizione del Premio Campiello inaspettatamente va a Giulia Caminito che con “L'acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani), si è dedicata alle inquietudini radicali della giovinezza nell'intricata vicenda di Gaia: primi anni Duemila, immersioni in «acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti». «Grazie a tutti quelli che hanno lavorato con me, alla mia famiglia, ai miei lettori. Dedico il premio alle donne e alla loro possibilità di leggere e scrivere in qualsiasi parte del mondo». Così la scrittrice ha commentato il premio.

La scrittrice ha avuto 99 voti sui 270 arrivati dalla Giuria Popolare di Trecento Lettori Anonimi. Al secondo posto “Se l’acqua ride” (Einaudi) di Paolo Malaguti, 80 voti, al terzo “Sanguina ancora” (Mondadori) di Paolo Nori, 37 voti, al quarto “La felicita’ degli altri” (La nave di Teseo) di Carmen Pellegrino, 36 voti e al quinto “Il libro delle case” (Feltrinelli) di Andrea Bajani, 18 voti.

Non ha invece vinto quello che in molti davano come favorito, Paolo Nori per il romanzo Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor Michajlovic Dostoevskij, edito da Mondadori.

La Giuria dei Letterati, presieduta da Walter Veltroni, ha espresso la sua preferenza durante cerimonia di premiazione dall'Arsenale di Venezia (secondo gli organizzatori «luogo simbolo dell'ingegno dei veneziani e del loro saper fare»), trasmessa in diretta su Rai 5 e in streaming su Rai Play a partire dalle 20:30 con la conduzione (priva di guizzi per una serata davvero troppo lunga) di Andrea Delogu. Daniela Gambaro aveva già vinto, nelle settimane precedenti, il Campiello – Opera Prima con Dieci storie quasi vere (Nutrimenti).



La cinquina

La cinquina dei finalisti era abbastanza agguerrita: oltre a Caminito e Nori, figuravano anche Bajani con “Il libro delle case”, Paolo Malaguti con “Se l'acqua ride” (Einaudi), Carmen Pellegrino con “La felicità degli altri”. Bajani ha dato spazio alle angustie del soggetto – il protagonista del romanzo è convenzionalmente chiamato “Io” – per conquistare una vera identità contro le parti menzognere del nostro essere, Il mestiere del barcaro di fiume (un po' come Suttree di McCarthy) è al centro del libro di Malaguti, «al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto», quando l'estate si infiamma e le avventure umane si moltiplicano. Una storia di trapassi e crescite, con il dolore e il ricordo della perdita sempre in agguato. Infine Pellegrino ha, invece, rappresentato gli spettri e le ombre di una donna, Cloe, «allontanata dal villaggio per pura crudeltà».