L'e-commerce Boohoo a picco, taglia le stime a causa dell'impatto pandemia

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Boohoo cade alla Borsa di Londra dopo avere rivisto drasticamente al ribasso le previsioni per l’esercizio che si concluderà nel prossimo febbraio. Il titolo della società di e-commerce di abbigliamento, proprietaria di marchi molto popolari tra i giovani, è arrivata a perdere il 20%. In un aggiornamento sull’andamento del terzo trimestre, Boohoo ha annunciato che le vendite nette quest’anno cresceranno del 12-14% mentre in precedenza aveva stimato l’aumento al 20-25% e che il margine Ebitda sarà del 6-7% contro la stima iniziale del 9-9,5%. «Nei tre mesi a novembre – ha spiegato la società – la crescita della domanda lorda è stata superiore a quella registrata nel primo e secondo trimestre, tuttavia le attese per l’esercizio che si concluderà il 28 febbraio saranno inferiori alle stime precedenti. Questo in conseguenza di tassi di restituzione significativamente più alti che impattano la crescita netta delle vendite e i costi, delle continue interruzioni nelle nostre consegne internazionali che influiscono sulla domanda internazionale e della significativa inflazione dei costi legata alla pandemia in corso».

Il cda, peraltro, precisa che si tratta di ricadute legate alla pandemia e quindi di «natura transitoria». Intanto, nei tre mesi a novembre, il gruppo ha registrato vendite per 506,2 milioni di sterline, in crescita del 10% sullo scorso anno (e del 53% sul 2019), trainate dalla Gran Bretagna (+32% a 320 milioni), mentre le altre aree geografiche accusano una contrazione del fatturato. Nei nove mesi i ricavi sono saliti del 16% a 1,48 miliardi (+65% sul 2019) e per 889 milioni riguardano il mercato domestico (+32%). Fondato nel 2006 a Manchester dal miliardario britannico Mahmud Abdullah Kamani, ora presidente esecutivo, assieme a Carol Kane, ora co-ceo, Boohoo si presenta come «un brand globale inclusivo e innovativo che punta a clienti giovani e alla ricerca di valore». Nel 2017 ha ampliato la sua offerta con l’acquisizione del marchio PrettyLittleThing e del "free thinking brand" Nasty Gal, a cui è seguito l’acquisto di altri marchi di moda giovane, come Karen Millen e Coast. Nello scorso gennaio il passo più significativo con l’acquisizione delle attività di proprietà intellettuale di Debenhams, nell’obiettivo di trasformare la celebre catena di grandi magazzini britannici in un «mercato di vendite digitale attraverso un modello a basso rischio e basso capitale». Nello scorso febbraio ha acquistato la proprietà intellettuale di altri marchi britannici tra cui Dorotyhy Perkins e Burton. Al 31 agosto scorso, il gruppo aveva 19 milioni di clienti attivi nel mondo.