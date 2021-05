L’Eba promuove le banche «ma sulle moratorie no a ulteriori proroghe»

7' di lettura

Nessun baratro ma un plateau: se le banche gestiranno rapidamente e bene l’aumento dei crediti deteriorati, se i governi interverranno con misure adeguate di sostegno pubblico, l’impennata dei NPLs potrà essere evitata per colpa della pandemia e le banche continueranno ad essere parte della soluzione mantenendo aperto il rubinetto del credito. Così Isabelle Vaillant, director Eba responsabile per le regole prudenziali, in questa intervista esclusiva al Sole 24 Ore su tutti i grandi temi del sistema...