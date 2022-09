L’ebike conquista il mercato: più vicino il sorpasso sulla bici tradizionale

D'altra parte il trend di crescita è impressionante: nel 2021 c'è stato un balzo del 34% delle vendite a 4,5 milioni di pezzi in Europa, poi il ritmo è rallentato arrivando a 5 milioni nel 2021, con un fatturato stimato in 12 miliardi di euro. Ma Conebi prevede che questa cifra possa raddoppiare per il 2025 e triplicare per il 2030 arrivando a 15-16 milioni.

L'anno che si avvia a chiusura ha segnato per il mercato a due ruote nel suo complesso una battuta d'arresto dopo un biennio decisamente positivo, anche in considerazione dell'incertezza che avvolge l'economia globale e che ha un forte impatto su un settore di beni non primari.

Sostituzione dell’automobile

«Al di là della crisi energetica c'è un cambio di mentalità radicale – sottolinea Marsilio -: l'ebike è più conveniente e più efficiente da un punto di vista energetico ed economico rispetto all'auto, tanto che in diversi mercati del Nord Europa inizia a essere considerata un valido mezzo sostitutivo rispetto alle quattro ruote, almeno per la seconda auto».

Senza dimenticare che l'ebike è un'invenzione europea e che, a differenza delle bici tradizionali, si sta confermando un bene “made in Europe”, anche dal punto di vita della tecnologia: l'80% delle ebike vendute in Europa è stato assemblato nel nostro continente e il 60% del valore rimane in Europa: «La produzione si sta spostando sempre più vicina alla vendita e noi stimiamo che per ogni ebike riportata in Europa si creano dai sei ai nove posti di lavoro tra diretti e indiretti».

Anche in Italia la pedalata assistita sembra resistere alla flessione generalizzata del mercato: dopo due anni con vendite attorno ai due milioni di pezzi, il 17% in più rispetto al 2019 (ma +44% per le ebike), gonfiate anche dall'effetto degli incentivi, le vendite dovrebbero segnare una battuta d'arresto.