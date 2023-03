«L’eccellenza artistica e culturale italiana può farsi futuro d’impresa per i giovani»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo studio o l’azione. Il primo dilemma professionale di Alessandra Carra è stato scegliere, dopo la laurea in Scienze economiche, se entrare nel mondo accademico o avventurarsi nell’universo delle imprese. L’istinto ha scelto per lei e la seconda strada ha avuto la meglio sul fascino dei libri e dei documenti, che avevano popolato i mesi della tesi sulla privatizzazione di Mediobanca. Documenti che raccontavano una parte della storia d’Italia dei tempi di Enrico Cuccia e Giulio Andreotti a cui la giovane Carra ebbe accesso grazie a Romano Prodi. «Nella mia formazione la figura del professor Prodi, con cui mi sono laureata a 22 anni, è stata fondamentale. In quel periodo ho iniziato a frequentare Nomisma e vedevo passare negli uffici Beniamino Andreatta e Henry Kissinger. Per me il professor Prodi è stato un grande mentore e mi ha fatto fare il salto dai banchi di scuola al mondo del lavoro» racconta Carra, che da un anno guida come amministratrice delegata il gruppo Feltrinelli.

Educata alla libertà, Carra è cresciuta con una mamma casalinga «donna di grandi passioni a partire da quella per la politica. Condivideva le lotte del ’68 per la conquista di diritti fondamentali per la nostra società» e un papà imprenditore spesso in viaggio per lavoro, ma «persona di grande gioia». Genitori che sono stati radici, ma anche ali per volare presto fuori casa: «Mi chiedevano spesso cosa volessi fare nella vita e mi consigliavano di scegliere ciò che volevo veramente, ciò che mi faceva sentire libera. Sono stati loro a spingermi a fare l’università a Bologna da fuori sede, nonostante potessi tornare a dormire a casa. Lo hanno fatto per permettermi di sviluppare la mia indipendenza». La famiglia è stato anche l’ambito in cui Carra ha affinato il suo gusto per l’arte e per la musica: «Parlavamo molto di musica classica, mio fratello si è diplomato al conservatorio, e di libri». Libertà e scrittura si fondevano nella figura di Oriana Fallaci, fra le autrici preferite della mamma, così da giovane l’aspirazione professionale della futura manager era quella del carta stampata: «Avrei voluto fare la giornalista, la figura più vicina allo spirito libero che mi avevano insegnato a sviluppare i miei. E poi i giornalisti influenzano la visione del mondo».

La determinazione di Carra la porta, invece, nel mondo della consulenza come primo passo in un’avventura fra aziende, produzioni, bilanci, budget. «Gli anni in McKinsey sono stati intensi sia perché si lavorava tantissimo sia per le cose nuove che si imparavano a una gran velocità. Ho fatto un Mba sul campo, si potrebbe dire. Sono stati anche anni molto stimolanti per l’ambiente: avevo colleghi di levatura, menti brillanti con cui era un piacere confrontarsi. Sono stati anni di crescita con persone che oggi occupano ruoli importanti nel mondo industriale e delle istituzioni e che ho avuto modo di rincrociare in altre vite professionali». L’ingresso nel mondo del lavoro è avvenuto nella practice Consumer goods, che le apre le porte del settore in cui si formerà come manager.

Dopo quattro anni di consulenza arriva la proposta di passare in azienda. «Sono arrivata a guidare Levi’s in Italia poco più di trentenne. Ero a capo di una divisione italiana con un fatturato di 550 miliardi di lire. Ho preso il comando di una gestione complessa con una maturità manageriale non piena. Non mi sono mai spaventata di fronte alle scommesse anche molto grandi. Certo ho fatto errori di scelte di persone e nella gestione di conflitti, ma ho ripercorso, analizzato e imparato dai miei sbagli. Negli anni ho imparato ad ascoltare l’organizzazione prima di prendere decisioni, nei primi anni stavo molti in ufficio e lavoravo con la prima linea poi ho imparato che bisogna parlare con chi lavora sul campo per poter incidere sui cambiamenti».

La moda diventa casa per Alessandra Carra, che dai jeans passa ai marchi del lusso in un crescendo di esperienze e sfide: prima in Trussardi e Valentino e poi per 8 anni senior vice president luxury brands Europe e ceo South Europe di Ralph Lauren, per 3 anni presidente e amministratrice delegata di Emilio Pucci del gruppo francese Lvmh e poi ceo di Agnona, parte del gruppo Ermenegildo Zegna. «Ho esperienze nella moda con una multinazionale statunitense, una multinazionale francese, una filiale europea, un headquarter mondiale e un’azienda italiana. Ho imparato l’adattamento, la flessibilità, l’integrazione delle culture: non puoi pensare che l’organizzazione si adatti a te; devi essere tu che comprendi la cultura della realtà che guidi per poi poter incidere sull’organizzazione» spiega Carra, che aggiunge: «Sono stati anni in cui ho viaggiato molto, ho visto la Russia e la Cina aprirsi ai mercati internazionali. Ho visto Dubai quando era agli albori, mi sono seduta al tavolo negoziale con culture molto diverse. Sono state tutte esperienze parte della mia formazione. E un’altra scuola importante è stata l’industria della moda: lavori all’interno di un mondo in cui assisti al processo straordinario che riesce a rendere la creatività un prodotto. Si tratta, però, di una creatività mutevole che ogni tre mesi reinventa se stessa. Così impari a programmare pensando agli anni a venire, vivi sempre nel futuro».