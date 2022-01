L’eccesso di spese correnti rischia di delegittimare l’asse tra Draghi e Macron

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mentre le nostre forze politiche si dedicano al proprio sport preferito – gli intrighi di palazzo, in questo caso quello più alto – il bollettino dell’economia volge al peggio. O per meglio dire, muove verso una condizione più difficile e rischiosa per il nostro Paese, nonostante i suoi successi nell’affrontare il virus. Vediamo perché.

Prima di tutto, è sempre più evidente che i rischi di inflazione nell’economia post-pandemica sono stati sottovalutati. L’aumento dei prezzi energetici – congiunturale, ma anche strutturale e geopolitico – si combina con le restrizioni nell’offerta nel determinare condizioni ideali per una fiammata inflazionistica. L’economia e la società post-Covid saranno diverse dal passato. Non sappiamo esattamente come, ma è certo che prevarranno abitudini, stili di vita e di lavoro, modelli di consumo e di produzione nuovi. Cambiamenti strutturali e settoriali di questa natura stimolano aumenti dei prezzi che facilmente diventano persistenti. La Bce insiste che il fenomeno è temporaneo, ma il suo argomento è debole: anche se fra qualche mese l’inflazione dovesse tornare stabilmente al 2%, cosa su cui è lecito nutrire forti dubbi, è ormai chiaro che quelle attuali non sono condizioni in cui mantenere tassi di interesse negativi. Nelle ultime settimane anche dall’interno della Banca centrale sono pervenute espressioni di opinione in questo senso, pur ancora parziali e sfumate.

La crescita economica rimane forte, soprattutto in Italia. Ma va chiarito un equivoco. La crescita nel 2021 (oltre il 6%) e quella prevista per il 2022 (4%) sono una riemersione rispetto alla caduta del 2020, non un riposizionamento dell’economia italiana su quel sentiero di crescita strutturale più alto sul quale si fondano le previsioni del governo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per conseguire quell’innalzamento strutturale, cruciale per il futuro del Paese e per la sostenibilità del debito specialmente nella prospettiva di un aumento dei tassi, non bastano le 51 condizioni già soddisfatte dall’Italia per ottenere la prima tranche dei fondi europei. Occorrerà la puntuale e completa attuazione degli investimenti e delle riforme del Piano. Una cosa tutta di là da venire.

E qui si arriva alla madre di tutti gli assilli italiani: la finanza pubblica. Su queste colonne avevamo già segnalato mesi fa che le spese correnti del bilancio pubblico programmate nel Def di aprile, poi nella NaDef di ottobre, infine nella legge di bilancio crescevano troppo per assicurare la sostenibilità dei massicci investimenti pubblici previsti nel Pnrr. Un allarme oggi condiviso anche da altri osservatori. Quello che ancora manca nel programma del governo è il concetto che la riconversione dell’intervento pubblico, in altre parole la riforma del bilancio, deve essere complessiva (più investimenti, meno spese improduttive), non parziale (più investimenti, e per il resto sia quel che sia). È importante che dal governo vengano segnali chiari in questo senso in un momento in cui si sentono invece caldeggiare correzioni al rialzo delle spese e il rinnovo di ristori e sostegni a pioggia. Non vi è dubbio che il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco abbiano ben presente i rischi prospettici del debito pubblico. Ma non è altrettanto ovvio che le forze politiche e l’opinione generale, magari fuorviate dall’illusione diffusa che tutto sia diventato possibile e ogni vincolo sia scomparso, se ne siano rese conto. Tocca a loro quindi suonare il campanello di allarme.

Nel dibattito sulle nuove regole di bilancio che l’Europa dovrà definire nei prossimi mesi sono intervenuti prima di Natale, con tutto il peso della loro autorevolezza, Draghi e il Presidente francese Emmanuel Macron. In un articolo pubblicato sul «Financial Times» ripreso da tutta la stampa internazionale essi hanno messo in guardia contro regole restrittive che ostacolino la realizzazione a debito degli investimenti pubblici che i piani europei prevedono. L’articolo ha carattere politico, ma richiama anche un documento tecnico con proposte, elaborato da economisti dei due governi. Su quest’ultimo ci riserviamo forse di tornare in un momento successivo. L’articolo merita però subito una riflessione a parte.