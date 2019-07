L’eccidio di Stalin nel granaio d’Europa

5' di lettura

Morire di fame nel granaio d’Europa è un paradosso, ma quel che successe tra il 1931 e il 1933 in Ucraina fu molto di più: gli storici hanno ricostruito e denunciato - soprattutto a partire dal ’91, quando il Paese tornò indipendente - come il regime sovietico mise in atto lo spietato rastrellamento di qualunque prodotto agricolo, fino all’ultimo chicco di grano, affamando e di fatto uccidendo cinque milioni di persone.

La giornalista del Washington Post Anne Applebaum, già premio Pulitzer per Gulag nel 2004 e Premio Nonino 2019, nelle oltre 500 pagine del libro La Grande Carestia. La guerra di Stalin all’Ucraina (Mondadori) spiega come si sia trattato in realtà di una carestia “artificiale” perpetrata dal regime. Il dittatore procedeva alla collettivizzazione e incentivava la crescita delle città e dell’industria a spese dei contadini. Il suo fu un eccidio censurato per anni anche dai media. L’autrice non risparmia particolari agghiaccianti sulla fame che consumò lentamente gli ucraini, citando alcuni episodi di cannibalismo.

In un colloquio con il Sole 24 Ore racconta la genesi di quest’opera: «È partito tutto da conversazioni con amici, storici ucraini (che mi hanno aiutato molto) e con uno storico italiano che si occupa di questo Paese, Andrea Graziosi. È emerso tanto materiale su quegli anni e ho pensato che fosse interessante esaminarlo: negli anni 80 era già stato scritto un libro in inglese sulla Grande Carestia, ma ora c’è la possibilità di dare un’idea ancora più approfondita di cosa siano stati lo stalinismo, il totalitarismo in quel periodo. Scriverne è stato difficile perché documenti e testimonianze erano addirittura troppi: l’archivio nazionale ucraino è aperto e facilmente utilizzabile; a Mosca invece in questo momento non è semplice accedere agli archivi, ma fino a 10 anni fa gli studiosi sono riusciti a recuperare una grande quantità di informazioni. Negli anni 80 sono partiti diversi progetti per la raccolta di memorie e storie della Grande Carestia attraverso delle interviste. E anche in precedenza erano stati trascritti colloqui condotti con gli ucraini che erano emigrati dopo la guerra negli anni 40».

Un’opera, quella di Applebaum, che costituisce un risarcimento, almeno in termini di conoscenza e verità, per il Paese in un momento politico non semplice. «In Ucraina - conferma l’autrice - il libro è stato accolto benissimo. L’ho presentato a Kiev. Gli storici locali si sono mostrati molto aperti, amichevoli, disponibili. In Russia non è stato pubblicato, ci sono stati degli attacchi sia in Ucraina da fonti che ritengo essere collegate al Cremlino, sia dalla Russia a proposito della versione spagnola e tedesca; ho ritenuto fosse meglio ignorarli. La situazione in Russia è abbastanza controversa, innanzitutto perché c’è un revival della ideologia sovietica che in questo momento è valutata in modo positivo: la questione della Carestia chiaramente distingue la storia ucraina da quella russa, mentre il governo di Putin vorrebbe uniformare l’Ucraina alla Russia, vorrebbe che venisse percepita come parte della Russia. La vicenda che ho ricostruito porta alla luce la forte determinazione del popolo e l’orgoglio ucraino».

Quando si parla di attacchi, oggi si pensa al linguaggio violento o alle fake news che possono distruggere una persona, ma la giornalista non dà loro troppa importanza, anzi puntualizza che se ne aspettava di più: «Non vi ho prestato attenzione. Mi hanno accusato di far parte della Cia o lavorare per il governo polacco (è sposata con Radosław Sikorski, politico polacco appena eletto al Parlamento europeo, e da tempo risiede in Polonia, ndr), o per una qualche entità straniera; di raccontare storie non del tutto vere; di vendere informazioni fornite da nazisti ucraini, rappresentando dunque la visione nazista, o di fare propaganda contro la Russia. In realtà nessuno si concentra sulla sostanza della mia ricerca. Puntano a screditare me come persona o a minacciarmi».