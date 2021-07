L'Eco del Mare tra Byron e Zucchero

A Fiascherino, poche curve prima di Tellaro, c'è una baia nascosta dove si sente davvero forte e romantica l'eco del mare. Questo è anche il nome dell'hotel di charme marinara davvero chic che Francesca Mozer ha creato con grande cura per il design, riuscendo ad arredare le stanze affacciate sull'acqua con classe e nel rispetto dell'ambiente delicato in cui anche Byron e Shelley amavano venire a nuotare, mentre Indro Montanelli qui leggeva il giornale sugli scogli. Al giorno d'oggi, il cantante Zucchero, marito di Francesca, quando non è in tour, prende ispirazione per i suoi blues.

