L’Eco del mare vocia nella baia segreta tra Lerici e Tellaro

I lettini eterei sono disposti sulla lingua dorata e delicata di sabbia. L'unico mezzo che non viene dall'acqua e dai boschi è l'ascensore necessario per scendere all'Eco del Mare. Il nome di questo stabilimento tra Lerici e Tellaro, celato alla vista dai pini e soprattutto dalle rocce, non potrebbe essere più sincero, visto che il Tirreno qui in mezzo pare proprio vociare. Anche Indro Montanelli adorava leggere i quotidiani su questi scogli. L'atmosfera rustica/ elegante non è cambiata dagli anni '50, quando François e Nicoletta Mozer diedero vita a questo rifugio tra le onde. Si può dormire nella locanda, pranzare al ristorante o appunto adagiarsi sui lettini: sarà un'avventura indimenticabile di questa estate in Liguria. E se si sente una voce che pare nota, ebbene potrebbe essere l'ugola di Zucchero, che qui è a casa.

5/6 Menu