L’eco-ostello Locride diventa modello di sostenibilità ambientale e sociale

«A suo tempo chiedemmo al Comune di Locri di chiamare “Locride” questo Ostello» ha ricordato Linarello. «Avevamo già in mente di trasformarlo in un esempio di sostenibilità ambientale e sociale. Lo abbiamo chiamato “Locride” perché chi accoglieremo si potrà calare nel progetto di cambiamento che Goel vuole costruire per questo territorio e per la Calabria: un futuro luminoso, fatto di etica, ecologia e mutualismo».

Nata nel 2003 in Calabria, Goel si presenta come «comunità di persone» che opera «per il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso il lavoro, la promozione sociale e un’opposizione attiva alla ’ndrangheta, per dimostrare quanto e come l’etica non sia solo giusta ma possa anche essere efficace». Oggi dà lavoro a circa 400 persone, gestisce comunità di accoglienza per minori, progetti di accoglienza di migranti, servizi sanitari di salute mentale e diverse iniziative imprenditoriali: GOEL Bio, brand che aggrega le aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta e conferisce il giusto prezzo ai produttori; CANGIARI, primo marchio di moda etica di fascia alta della moda italiana; I Viaggi del GOEL, tour operator di turismo responsabile in Calabria; GOEL Communication & Consulting, fornitore di servizi di consulenza e comunicazione alle imprese; Campus GOEL, incubatore di impresa etica.