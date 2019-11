L’Ecofin: no alle criptovalute prima che ci siano regole della Ue La posizione verrà assunta dai ministri delle Finanze che si riuniranno a Bruxelles. Bocciata la proposta di dare mandato alla Bce di studiare una criptomoneta pubblica. Le sfide legali, regolamentari e di vigilanza dal nostro corrispondente Beda Romano

BRUXELLES - I ministri delle Finanze dell’Unione europea, che si riuniranno giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Bruxelles, discuteranno di criptomonete. I Paesi membri sono d’accordo per evitare che valute di questo tipo - come Libra, messa a punto da Facebook - possano vedere la luce in Europa prima che vi sia un chiaro quadro regolamentare. Il contesto di abbondante liquidità sui mercati finanziari rende la questione particolarmente d’attualità.

I timori per la stabilità finanziaria



Già in settembre, i ministri avevano espresso t imori per la stabilità finanziaria, l’efficienza dei sistemi di pagamento, la libera concorrenza e la sovranità monetaria. «Entità che intendono emettere o gestire nell’Unione europea valute di questo tipo devono mettere a disposizione urgentemente informazioni complete e adeguate perché si possa fare una analisi appropriata», si legge nella dichiarazione ancora oggetto di negoziato.

Consiglio e Commissione sono convinti che nessuna criptovaluta dovrebbe vedere la luce nell’Unione finché le sfide legali, regolamentari e di vigilanza non verranno analizzate e affrontate. Ciò detto, i Ventotto non vogliono dare mandato alla Banca centrale europea di studiare una criptovaluta pubblica. I ministri dovrebbero limitarsi a valutare positivamente il fatto che banche centrali, in cooperazione con altre autorità rilevanti, continuino a studiare costi e benefici di valute digitali emesse da istituti monetari.

La questione della Bce

La questione è soprattutto istituzionale. Consiglio e Commissione non possono dare indicazioni alla Bce senza mettere a rischio la sua indipendenza. Il dibattito a livello diplomatico ha messo in luce differenze tra i paesi. Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, Francia e Germania hanno avuto un ruolo motore. Altri paesi, che ospitano importanti centri finanziari, hanno voluto mettere in chiaro che la partita sulle criptovalute non riguarda l’ambito più generale delle cripto-attività.