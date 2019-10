L’ecologia come scienza umana L’interesse di «Possiamo salvare il mondo prima di cena» non è tanto nei dati o nella denuncia ma nella capacità tipica della letteratura di coinvolgere e renderci capaci di credere in ciò che leggiamo di Niccolò Scaffai

Scienza, sociologia, architettura, antropologia, arte: sarebbe difficile oggi trovare un campo della conoscenza che non chiami in causa l’ecologia. Tutti ormai sappiamo, più o meno bene, di cosa parliamo quando parliamo di riscaldamento globale (e quasi nessuno ormai è in grado di sostenere autorevolmente tesi eco-negazioniste o eco-scettiche). Molti sanno anche quali ne sono le cause principali e quali fattori ne amplificano gli effetti. Ma sono pochi quelli che, pur sapendo, credono. È su questa fondamentale differenza, tra sapere e credere, che insiste il nuovo libro di Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi («We are the Weather. Saving the Planet Begins at Breakfast»). Alternando saggio e narrazione, memoria storica ed esperienza personale, aneddoti ed esposizione di dati, Foer sviluppa alcuni dei temi che aveva già affrontato nel reportage narrativo Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? (2009). Anche in Possiamo salvare il mondo prima di cena l’oggetto principale della critica di Foer sono gli allevamenti industriali, fonti di colossali emissioni di metano.

Ma l’interesse del libro non risiede tanto nella sua componente informativa o di denuncia; le pagine in cui vengono elencate, in modo il più possibile referenziale, ragioni e conseguenze della deforestazione, dello scioglimento dei ghiacciai o del consumo eccessivo di carne, non fanno altro che riproporre in sintesi ciò che già illustrano i rapporti scientifici utilizzati e citati da Foer nelle note e in appendice. I dati che ne ricaviamo sono allarmanti, per non dire catastrofici; e tuttavia, anche se razionalmente sappiamo che la situazione è grave, non ci crediamo davvero, non ci comportiamo come quando un pericolo certo e imminente sta per raggiungerci. Credere e agire richiedono infatti, oltre alla conoscenza, ciò che potremmo definire una reazione empatica che avviene al livello sociale e culturale.

Per questo c’è bisogno di un’ecologia umanistica accanto a quella scientifica. Se lo studio scientifico dell’ambiente e del suo degrado si basa sui dati, la percezione culturale del rischio ecologico può essere attivata dal racconto. Per coinvolgere, per rendere capaci di credere, occorre narrare e nessun medium è in grado di farlo meglio della letteratura.

Anche per questo è bene sgombrare il campo da un equivoco: nonostante gli abusi cui il termine è esposto, ’narrazione’ non significa in alcun modo inganno o mistificazione; narrare è piuttosto un modo per trasformare la conoscenza in esperienza. Ben vengano dunque romanzi e racconti ecologici maturi, che non si limitino cioè a esaltare il valore della purezza ma che forniscano una chiave di lettura per accedere alla complessità.

In quest’impresa, si schierano idealmente accanto a Foer altri autori globali come Richard Powers (autore del recente Il sussurro del mondo, e soprattutto Amitav Ghosh. Nella Grande cecità (2016), Ghosh sottolinea l’importanza di fare del cambiamento climatico un tema da trattare seriamente. È una prova narrativa che molti scrittori oggi stanno affrontando, con esiti incerti e risultati non ancora definitivi: «Oltre a non essere una storia facile da raccontare – osserva Foer all’inizio di Possiamo salvare il mondo prima di cena – la crisi del pianeta non si è dimostrata una buona storia». Non credo sia del tutto vero, ma lo scrittore ha ragione quando afferma che sembra «impossibile descrivere la crisi del pianeta – astratta ed eterogenea com’è, lenta com’è e priva di momenti emblematici e figure iconiche – in un modo che sia al tempo stesso veritiero», cioè estraneo agli scenari distopico-apocalittici della fiction più diffusa, ma che sia anche «affascinante». Eppure, una narrazione che tenga insieme realismo e paradosso, attendibilità e straniamento, è indispensabile per uscire dal circuito abitudinario che impedisce di accorgerci di ciò vediamo. L’ambiente è una ’casa’ (come suggerisce l’etimo della parola ’ecologia’, da oikos) e per «la maggior parte di noi la casa è il luogo più familiare, quello che spaventa di meno. Questo è anche il motivo per cui siamo meno capaci di averne una percezione accurata».