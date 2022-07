L’eCommerce non decolla, TikTok ferma i progetti anche in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'eCommerce in livestream è da molti considerato il futuro dei social network. Ma è un futuro che, a quanto pare, può ancora attendere. Già, perché TikTok – il social coi tassi di crescita più interessanti a livello globale – ha deciso di abbandonare i suoi progetti per espandere l'eCommerce in versione “live” in Europa e negli Stati Uniti.

Ne dà notizia il Financial Times, riferendo che la scelta è arrivata dopo che la piattaforma è stata colpita da numerosi problemi interni e da scarso appeal fra...