L’ecommerce non frena importatori e distributori di vino e distillati: fatturato a +17%

Lo scorso anno è cresciuto a 311 milioni (+17%) il giro d'affari di Società Excellence, realtà che riunisce 21 importatori e distributori italiani di vini e distillati di qualità.

«Se già il 2021 era stato archiviato come un anno positivo e di rinascita dopo il periodo pandemico più duro, il 2022 conferma il ruolo determinante della distribuzione nel commercio e nella valorizzazione dei vini e distillati di pregio – commenta il presidente Luca Cuzziol –. Nonostante il periodo che stiamo attraversando sia certamente turbolento e ricco di insidie e sfide, la professionalità che ogni giorno mettono in campo i nostri agenti e collaboratori, consente di dare un servizio professionale fondamentale alle realtà che operano nel normal trade: è questa la grande forza della distribuzione, insostituibile per la commercializzazione di vini e distillati premium».

Un ruolo che si conferma importante, anche alla luce del ridimensionamento dell’ecommerce nel mondo del vino, che nel 2022 ha registrato un calo del 15% a volume e del 23% a valore, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio Uiv-Ismea.

«Ovviamente il canale dell’ecommerce recita e reciterà un ruolo sempre più importante e questa battuta di arresto dopo l'euforia degli ultimi due anni era prevedibile in concomitanza con il ritorno alla normalità e dei consumi fuori casa – continua Cuzziol –. Però, allo stesso tempo, conferma come gli operatori del mercato horeca e del dettaglio specializzato continuino ad essere il canale privilegiato per la vendita dei fine wines e come, di conseguenza, il ruolo degli agenti del mondo del vino preparati e competenti sia in grado di fare la differenza».

La rete Exellence è forte di 1.800 agenti dislocati su tutto il territorio nazionale «che ogni giorno raccontano e spiegano le caratteristiche dei prodotti di grande qualità di oltre 2000 aziende, italiane e internazionali».