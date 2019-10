L’economia degli agrumi locali, Savona scommette sul chinotto

La seconda giovinezza e la valorizzazione dell’agrume sono iniziate nel settembre 2004: con l’evento «Savona, città del chinotto» viene annunciato che l’agrume entra a fare parte dei presidi Slow Food italiani per quelle piante coltivate nell’arco di territorio che spazia da Varazze a Pietra Ligure. Nell’aprile 2006 l’amministrazione comunale di Savona deposita e registra il marchio «Chinotto di Savona» mentre nell’autunno 2008 Lurisia (si veda l’articolo in pagina ndr) inizia a vendere le bollicine con chinotto Dop.

Progressivamente si riaffaccia la domanda dei frutti e nel ponente ligure alcuni agricoltori riprendono la coltivazione delle piante sebbene in volumi minimi rispetto quelli di un tempo. Le piante inoltre sono molto sensibili alle gelate e alle escursioni termiche ed alternano anni di buon raccolto ad annate scarse. «Ora il prezzo è intorno ai 7 - 8 euro al chilo e si puo arrivare a 10 per i prodotti migliori, quelli con un calibro di 4 centimetri, perché nel 2019 il raccolto è inspiegabilmente scarso - spiega Marco Abaton, di professione profumiere e promotore di Il Chinotto nella Rete -. Il chinotto ha sempre avuto periodi di alti e bassi passando da più di 55mila piante presenti nel Savonese all’inizio del secolo scorso a pochi agrumeti concentrati nel Finalese e in alcune zone vocate del capoluogo».

Bottiglie di Chinotto destinate al consumo. Ora la nuova sfida per il chinotto è guadagnare spazio come essenza e ingrediente per cocktail

La nota positiva è che il chinotto Dop viene utilizzato in molti altri prodotti premium. Acqua di Parma, per esempio, ha creato alcuni profumi con la fragranza del chinotto di Liguria. Il vero traino arriva comunque dalle bevande e tra le novità in arrivo il prossimo anno c’è il Chinotto di S. Bernardo. «Il nostro chinotto, che sarà sul mercato a partire da gennaio, è totalmente biologico e di origine italiana. Senz’altro avrà base del chinotto di Savona e del chinotto calabro, di cui c’è una disponibilità maggiore sul mercato» anticipa al Sole 24 Ore Antonio Biella, direttore generale di Acqua S. Bernardo.

Per il succo di chinotto ora si prospetta una nuova sfida: affermarsi nel mixology come ingrediente per i cocktail. Più facile trovare il suo nome nelle bibite prodotte da una decina di imprese italiane. Mentre Abaton promette «continuereno il progetto di ricerca e con altri produttori del territorio vogliamo ottenere l’Igp. Faremo ricerche a livello nutraceutico, farmaceutico e cosmetico per scoprire e evidenziare le potenzialità dei chinotti in altri campi e per altri impieghi».