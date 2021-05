Gli Stati Uniti non stanno per entrare in stagflazione

In primis, perché in un periodo di stagflazione gli utili corporate tendono a calare e questo a oggi non è ancora successo. La solidità dei profitti delle aziende nel primo trimestre è stata sorprendente.

In secondo luogo, la recente “debolezza” dei dati economici statunitensi è stata attribuita a diversi fattori. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’aumento della disoccupazione si spiega con l’aumento del tasso di attività. La debolezza nella creazione di posti di lavoro è il risultato di un fenomeno una tantum e abbastanza specifico degli Stati Uniti, dato che un numero relativamente alto di americani (in particolare nel settore dei servizi) guadagna di più “stando a casa” (con le varie indennità) che andando a lavorare.

Il calo delle vendite al dettaglio è dovuto a un significativo effetto base (mensile) che può essere spiegato dal fatto che i consumatori hanno impiegato i loro sussidi a marzo (e, di conseguenza, ad aprile lo hanno fatto in misura minore). Le vendite al dettaglio dovrebbero quindi tornare a crescere a maggio.

Infine, il calo di fiducia nei mercati può essere spiegato dai timori (giustificati) sull’inflazione statunitense.

In breve, il profilo dell’economia statunitense non ci porta a pensare che siamo alle soglie di un periodo di stagflazione, soprattutto perché i programmi di riforma del governo federale alimenteranno la crescita economica del Paese e sicuramente spingeranno l’economia al rialzo.