L'economia cinese si ferma al +6%, peggior dato dal 1992

Nel secondo trimestre 2019, la crescita del Pil cinese si era attestata al 6,2%. Il successivo ulteriore rallentamento è legato in parte alla debole performance delle esportazioni, scese dello 0,4% (mentre le importazioni si sono contratte del 6,5%). Dal primo settembre gli Usa hanno iniziato a imporre dazi addizionali del 15% su merci cinesi per un ammontare di 110 miliardi di dollari, in aggiunta alle tariffe del 25% su beni di importazione per 250 miliardi di dollari introdotte in precedenza.



Sul fronte interno, si segnala una relativa debolezza dei consumi tra aumentate pressioni inflazionistiche (l'indice dei prezzi al consumo è salito al 3% a settembre, il massimo dal novembre 2013). Il governo cinese ha varato alcune limitate misure di stimolo all'economia sul fronte fiscale e finanziario, che secondo vari analisti risulterebbero insufficienti a sostenere la domanda interna. L'ultima misura è stata varata mercoledì: una iniezione di liquidità da 200 miliardi di yuan nel sistema finanziario.



Il dato rilasciato oggi ha contribuito a un leggero indebolimento degli indici delle Borse cinesi. Vari investitori, comunque, sembrano sollevati per il fatto che la performance non sia stata peggiore, dati i tanti venti contrari che soffiano sull'economia cinese e globale.