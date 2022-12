L’economia circolare dal basso: ecco il Manifesto delle piccole imprese green

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Milano Energy Dome ha brevettato il primo sistema al mondo che sfrutta la CO2 per immagazzinare l’energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, mentre ad Andorno Micca (Bi), Ricehouse ha ideato la casa del futuro che nasce dagli scarti del riso. A Cosenza Le Greenhouse ha creato un consorzio di aziende specializzate nella coltivazione di agrumi in serre fotovoltaiche, che immette il 95% dell'energia prodotta nella rete nazionale, mentre ancora a Milano Levante ha realizzato pannelli solari “prêt-à-porter”, pieghevoli, in stile origami, fatti di materiali riciclati e rigenerabili.

Ma c'è anche Sibillana che alle pendici dei Monti Sibillini dona nuova vita alla lana sucida che diventerebbe rifiuto speciale o la Cooperativa sociale Etnos che a Caltanissetta offre una seconda occasione a donne vittime di soprusi realizzando bomboniere da materiali di scarto e gonne da jeans dismessi, e Enooso che a Fonte Nuova (Rm) ha scelto di creare una linea di cosmetici solidi, anche biologici, vegan e cruelty free, per eliminare l’uso della plastica e utilizzare solo packaging proveniente da scarti agroalimentari.

Per l'ottava edizione del Wwworkers Camp, realizzata grazie a Amazon, Anas, Edison e ManpowerGroup, la job community Wwworkers.it ha coinvolto cento di queste piccole e medie imprese, che scommettono su un futuro ecosostenibile e circolare accelerato dalla tecnologia e dal digitale, per scrivere insieme il primo Manifesto sul Futuro Circolare: un documento identitario, condiviso, visionario con le dieci caratteristiche imprescindibili per essere un'impresa circolare.

D’altra parte non c’è più alcuni dubbio che il futuro sia sempre più legato a quelle imprese che sanno scommettere su prodotti, servizi, soluzioni ecosostenibili e circolari, utilizzando le potenzialità della tecnologia e del digitale. Perché dall’economia circolare parte la sfida per combattere la crisi energetica e la scarsità di risorse, per contrastare il cambiamento climatico e garantire il benessere delle generazioni presenti e future.

La sfida epocale è stata raccolta dalla community di Wwworkers.it che ha coinvolto cento imprese in un percorso che si è snodato dal kick-off di settembre fino all’hackathon virtuale in cui sono stati delineati i punti del Manifesto sul Futuro Circolare che è stato presentato alla Camera dei Deputati a metà dicembre.