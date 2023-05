L’economia circolare piace: negli ultimi 3 anni quasi un italiano su due ha acquistato un prodotto usato

Il packaging: per 8 italiani su 10 è importante ridurre gli imballaggi

Oltre 80% delle persone intervistate ritiene che ridurre il packaging sia importante. Inoltre, per l'84% degli italiani, è molto o abbastanza importante che l'imballaggio sia realizzato con materiale riciclabile. L'83% reputa molto o abbastanza importante che sia riutilizzabile più volte e realizzato con materiali riutilizzabili in maniera ecologica, consentendo una riduzione dei consumi di acqua, energia e altre risorse. La dicitura più credibile sugli imballaggi, per l'85% delle persone, è “realizzato con materiale riciclato”, quella meno credibile (75% del campione) “riutilizzabile più volte, indipendentemente dal materiale con cui è realizzato”. La dicitura “realizzato con materiale riciclato, che garantisce la sicurezza del contatto con alimenti e bevande” è molto o abbastanza credibile per 4 italiani su 5.

Stile di vita e di consumi

Per 8 italiani su 10 (più precisamente per l'81% degli intervistati) “nella società di oggi siamo troppo abituati a collegare il benessere alla quantità di nuovi beni acquisiti, invece che alla maggiore cura dei beni che utilizziamo”.

Quali sono altri limiti al riuso? Le riparazioni non vengono effettuate perché sono troppo costose. Inoltre, si ritiene che prodotti tech ed elettrodomestici non siano fatti per essere riparati, mentre arredamento e bici/monopattini non vengono riparati perché mancano le professionalità. Auto e moto perché i tempi sono troppo lunghi.Se un prodotto non funziona più, gli italiani cercano di ripararlo. Ciò accade nel 50% dei casi per quanto riguarda le auto. In alternativa, valutano se possono farne a meno: hanno risposto in questo modo il 20% degli intervistati per quanto riguarda l'abbigliamento e gli accessori. In merito ai prodotti tecnologici e ai grandi elettrodomestici non più funzionanti, il 14% delle persone cerca di sostituirli con un prodotto diverso ma che possa svolgere la stessa funzione. Quando un prodotto non è più funzionante né riparabile, viene smaltito come rifiuto differenziato da 7 italiani su 10 e un italiano su 2 cerca di riutilizzarlo.

L'economia del dono

Quando un prodotto ancora funzionante non serve più, 6 italiani su 10 lo smaltiscono differenziandolo e ben 1 su 2 lo regala a qualcuno a cui potrebbe servire. Nell'ultimo anno, infine, 9 italiani su 10 hanno contribuito a dare una seconda vita ai prodotti usati, in particolare donando a parenti o amici (38%) o vendendo online i propri prodotti (30%).

Il rischio

Il timore di essere truffati è però un elemento frenante sia nella vendita che nell'acquisto di beni usati: 29% e 49%, rispettivamente, degli intervistati ha espresso questa paura. Oltre a tale motivo, anche tempo e impegno richiesti sono considerati limiti alla vendita di prodotti usati (31%). La scarsa conoscenza del mercato e dei prezzi è un ulteriore disincentivo relativamente all'acquisto di prodotti usati per il 29% degli intervistati.