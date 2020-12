L'economia circolare dei rifiuti come scommessa per lo sviluppo del Mezzogiorno

Non mancano comunque casi e territori virtuosi, evidenza che rende ancora meno spiegabile il differenziale esistente. Perché le regioni del Mezzogiorno sono indietro?

Perché non hanno fatto quello che altre regioni italiane sono riuscite a fare. REF prova a spiegare in parte questo punto, essenziale per definire poi rimedi e ricette per il futuro. Il ritardo è industriale, di cultura di impresa e di management. Riguarda sia l'impresa pubblica che quella privata. C'è un collo di bottiglia su cui lavorare: le leggi ci sono, il capitale umano c'è, ci sono anche i finanziamenti pubblici, manca il tessuto industriale.

Ma il ritardo è un ritardo di capacità di governo. Piani regionali mai realizzati, ambiti mai costituiti, Comuni più interessati ad usare il ciclo dei rifiuti some strumento di welfare che ha modernizzare i servizi.



REF prova anche a lanciare una sfida. Proprio perché si parte da un punto arretrato, la crescita della green economy nel Mezzogiorno potrebbe essere un'occasione di sviluppo. La gestione dei rifiuti è un'attività di estrema rilevanza non solo per gli impatti visibili sul territorio, ma anche per le ricadute economiche più o meno positive che può generare a seconda di come viene governata.

Un ciclo dei rifiuti, domestici e industriali, finalmente funzionante ed efficiente diverrà un elemento sempre più indispensabile al mantenimento di alti livelli di competitività dell'industria italiana, e ciò vale anche nel Mezzogiorno.