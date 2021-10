L’economia corre: +2,6% del Pil nel terzo trimestre, crescita acquisita +6,1% nel 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Corre veloce l’economia italiana. Nel terzo trimestre l’Istat stima che il Pil sia aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% in termini tendenziali. La variazione acquisita per il 2021 è pari a +6,1 per cento. Il Pil è espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015 ed è corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato.

Il recupero dei servizi, la crescita dell’industria

Dopo un secondo trimestre del 2021 in forte recupero, commenta l’Istituto di statistica, nel terzo trimestre dell'anno l'economia italiana ha registrato una crescita ancora molto sostenuta. Il risultato ha beneficiato, per il secondo trimestre consecutivo, di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, e di una crescita dell'industria. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia in quello dell'industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.

La previsione del governo

«Il Paese quest’anno crescerà oltre il 6%, probabilmente ben oltre il 6 per cento» ha detto giovedì 28 ottobre il premier Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la manovra. «È un momento per l’Italia molto favorevole, dobbiamo essere capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire. Gli ultimi due trimestri sono stati notevoli per la crescita, il quarto si preannuncia egualmente positivo» ha sottolineato.