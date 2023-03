«L’economia è ripartita, sosterremo Pmi, filiere e transizione digitale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la macro-regione più grande di Unicredit in Italia: l’area CentroNord formata da Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche conta asset finanziari totali per 75 miliardi (tra raccolta, risparmio amministrato e gestito), impieghi per 27 miliardi, più di 3.900 dipendenti e 507 filiali, e serve in tutto 43.500 imprese (escluse le micro) impegnate a superare questa delicata fase post-pandemia. «Ma non siamo preoccupati: quest’area ha retto e reggerà. Non ci sono particolari segnali di deterioramento degli asset e il rischio default non sta aumentando», annuncia Andrea Burchi, 59 anni, pisano, dal 2017 direttore regionale CentroNord di Unicredit, divisione che ha il quartier generale a Bologna.

Burchi non è un manager che sta chiuso in ufficio a sfogliare report, ma ama andare nelle aziende e parlare con gli imprenditori. «Solo così possiamo capire di cosa hanno bisogno – spiega -. Noi vogliamo essere la banca delle Pmi e offrire un alto livello di consulenza. Per questo abbiamo segmentato il mercato, con modelli di servizio in grado di seguire il cliente.

Qual è lo stato di salute dell’economia del CentroNord visto dalla banca?

Nella fase post-Covid le imprese ci hanno dato soddisfazioni, anche se con declinazioni diverse tra le varie aree. L’Emilia Romagna è più resiliente perché ha aziende più strutturate e più internazionalizzate. Ma in generale il costo del rischio nel 2022 è risultato molto basso, e anche il numero di moratorie richieste è bassissimo.

Gli impieghi come sono andati?