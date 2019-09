L’economia della felicità e il paradosso di Easterlin “Se la ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la povertà”. Con questa battuta fulminante, Woody Allen, descrive, a sua insaputa, uno dei paradossi più famosi tra quelli scoperti dagli economisti negli ultimi decenni di Vittorio Pelligra

(Adobe Stock)

6' di lettura

“Se la ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la povertà”. Con questa battuta fulminante, Woody Allen, descrive, a sua insaputa, uno dei paradossi più famosi tra quelli scoperti dagli economisti negli ultimi decenni. Quando confrontiamo il Pil pro-capite di vari paesi, notiamo che, in quelli con un valore più elevato, la percentuale di cittadini che si definisce “abbastanza” o “molto felice” è più elevata. Piccoli incrementi nel reddito portano a grandi incrementi nella quota di coloro che si definiscono “felici”. E fin qui, naturalmente, niente di strano.

La cosa, però, si fa più interessante nel momento in cui si inizia a notare che quando il reddito cresce oltre una certa soglia – si calcola pari a 15 mila dollari annui – la correlazione positiva tra Pil e felicità, tende a svanire. Ancora, ulteriori aumenti di reddito, oltre i 30 mila dollari, determinano, poi addirittura una riduzione della felicità. (Proto, E., Rustichini A., 2013. A Reassessment of the Relationship between GDP and Life Satisfaction, PLoS ONE, 8). Questa regolarità empirica venne evidenziata, intorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, dall’economista Richard Easterlin e per questo, negli anni successivi, diventerà famosa con il nome di “paradosso di Easterlin”.

Uno dei meriti maggiori di Easterlin è stato quello di aver stimolato, con le sue ricerche, la nascita di un vero e proprio nuovo ambito di indagine che si occupa di studiare, intanto, quelle che sono le determinanti del benessere integrale delle persone, le loro aspirazioni, le opportunità, le libertà, i fattori genetici, la qualità delle loro relazioni, che, oltre al reddito, influenzano il senso di soddisfazione che ognuno di noi, soggettivamente, sperimenta rispetto alla sua vita; inoltre, l’economia della felicità, ha anche avuto il merito di elaborare nuovi e migliori strumenti di misurazione, nuove metriche e nuove forme di valutazione del benessere.

LEGGI ANCHE: La diversità aiuta l’economia, la segregazione no

In Italia, per esempio, già da qualche anno, l’Istat affianca alla rilevazione del valore del Pil, quella del Bes, il cosiddetto “benessere equo e sostenibile”, una misura complessa che integra la tradizionale valutazione della crescita economica basata sulla ricchezza economica, con indicazioni che derivano da altri domìni della vita dei cittadini italiani: i diritti, l’ambiente, la salute eccetera. Queste misure, già oggi in maniera sperimentale, ma sempre più nel futuro, ci auguriamo, verranno utilizzate per valutare gli effetti della politica economica sulla qualità della vita dei cittadini. Se si vendono più armi, filo spinato, spray al peperoncino, sistemi d’allarme, assieme a servizi di sicurezza privati, sicuramente il Pil crescerà, ma davvero potremo dire che quella crescita rappresenta e misura un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini? Se una fabbrica di bombe viene riconvertita a produzioni civili, salvaguardando i posti di lavoro, questo avrà come conseguenza un aumento, una riduzione o sarà indifferente in termini di benessere complessivo? E gli interventi nella scuola, in sanità, nel welfare, quelli a tutela dell’ambiente, sono da considerarsi costi o investimenti? Se cambiamo lo strumento di misura, probabilmente cambieranno anche le nostre risposte a simili domande.