L’Economia di Francesco, ad Assisi le riflessioni dei giovani del mondo

Sono attesi un migliaio di giovani imprenditori e economisti, provenienti da almeno 50 Paesi, il prossimo settembre (dal 22 al 24) ad Assisi per l’evento The Economy of Francesco che, a causa della pandemia, aspetta da più di due anni di debuttare in presenza. Ad invitare i giovani in Umbria, nella città-simbolo di fraternità e umanesimo, era stato nel 2019 direttamente Papa Francesco, che aveva scritto una lettera indirizzata agli under 35 di tutto il mondo per avviare un processo di cambiamento globale e fare in modo che l’economia di oggi e di domani fosse più giusta, inclusiva e sostenibile, senza lasciare nessuno indietro.

Un’economia “con l’anima” – è il ragionamento – è una speranza per i diritti delle generazioni future, per l’accoglienza della vita, per l’equità sociale, per la dignità dei lavoratori e per la salvaguardia del Pianeta. L’idea di fondo di Economy of Francesco è che i problemi più complessi del mondo attuale, dalla salvaguardia dell’ambiente alla giustizia verso i poveri, abbiano bisogno del «coraggioso impegno di ripensare i paradigmi economici del nostro tempo».

L'evento è organizzato da un Comitato composto da Diocesi di Assisi, Comune di Assisi, Istituto Serafico di Assisi e Economia di Comunione. Ora gli occhi sono tutti puntati su Papa Francesco, atteso l'ultimo giorno della manifestazione, il 24 settembre.

Il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, in qualità di presidente del Comitato promotore ha sottolineato in più occasioni la necessità di un cambiamento economico radicale. «Il Covid prima – ha spiegato – e ora la tragedia della guerra in Ucraina, come del resto in altre parti del mondo, ci dimostrano che il nostro sistema è sbagliato. Solo costruendo un'economia di condivisione, più attenta all’uomo che al denaro si pongono le basi per costruire un mondo che sia meno squilibrato e meno esposto a tensioni, conflitti e guerre».

The Economy of Francesco si articolerà in laboratori, manifestazioni artistiche, seminari e plenarie con economisti e esperti dello sviluppo sostenibile e delle discipline umanistiche, che rifletteranno e lavoreranno insieme ai giovani.