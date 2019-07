L’economia del Molise arranca ancora Per i Fondi europei spesa al 5,9% di Vera Viola

In lieve miglioramento dopo la flessione dell’anno precedente. Così descrive l’economia del Molise nel 2018 il Rapporto annuale di Banca d’Italia. I segnali di recupero sono stati però moderati, poiché il Molise ha risentito, come il resto del Paese, dell’indebolimento degli ultimi mesi dell’anno. In accelerazione anche la spesa dei fondi europei: le erogazioni dei fondi sono arrivate al 5,9% mentre nel 2017 erano solo a quota 1,9.

La premessa è necessaria: il Molise è la regione che nella prolungata crisi, tra il 2007 e il 2014, aveva registrato un calo del valore aggiunto del 21%, molto più che in Italia e nel Mezzogiorno (rispettivamente a -7,7 e -12). Anche per questo la ripresa ha tardato ed è stata più incerta.

Le imprese

L'attività del settore industriale è tornata a crescere. Fra le imprese con sede in regione e con almeno 20 addetti, quelle con un fatturato in aumento nel 2018 prevalgono – secondo Bankitalia – su quelle che hanno rilevato un calo: il peggioramento della dinamica ha interessato le imprese rivolte esclusivamente al mercato interno a fronte di un saldo rimasto nettamente positivo per le imprese esportatrici. Si è ridotta però la spesa per investimenti. La causa è nota: sulle scelte delle imprese locali ha continuato a pesare l’attesa (annosa) degli incentivi per la riqualificazione industriale dell’Area di crisi complessa per la quale solo a maggio 2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva di accesso alle agevolazioni ai sensi della L. 181/1989, che prevedono la realizzazione di investimenti del valore di quasi 20 milioni. Segnali negativi ancora dal settore delle costruzioni: secondo le casse edili molisane il numero di ore lavorate si è ridotto d’ll'8,5%. Mentre il settore immobiliare continua a risentire dell’elevato volume di immobili invenduti, e non ha beneficiato del buon andamento del mercato. Nel comparto delle opere pubbliche è tornata ad aumentare la progettazione da parte degli enti territoriali. Secondo il Cresme, si prevede un miglioramento delle prospettive nei prossimi mesi: nel 2018 il valore dei bandi pubblicati è significativamente cresciuto rispetto all'anno precedente; l'incremento ha riguardato prevalentemente le opere pubbliche della provincia di Campobasso.

I programmi europei

In base al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, alla fine del 2018 il Programma operativo regionale (POR) 2014-2020, finanziato con i fondi FESR e FSE gestiti dalla Regione Molise, mostrava una percentuale di avanzamento finanziario in aumento rispetto all'anno precedente: su una dotazione complessiva di 129 milioni, i pagamenti cumulati ammontavano al 5,9 %, rispetto all'1,9 di fine 2017. Accelerazione che ha consentito di raggiungere il target previsto. Il grado di avanzamento finanziario era più elevato per le misure dedicate al mercato del lavoro e capitale umano mentre gli interventi per la ricerca e sviluppo e per la competitività delle imprese risultavano in uno stato meno avanzato. Non erano ancora partiti interventi dedicati ad ambiente, efficienza energetica e trasporto sostenibile.

Turismo

Il comparto turistico ha ripreso a crescere, soprattutto nella provincia di Campobasso, dove al buon andamento della stagione estiva si è associato il recupero del turismo montano. In base ai dati degli Enti provinciali per il turismo, gli arrivi presso le strutture ricettive molisane hanno registrato un incremento del 5,3%, mentre le presenze sono salite del 7,5, interrompendo una flessione durata un biennio. Sono aumentati i turisti italiani, compensando il calo di quelli stranieri.