L’economia delle piattaforme innova all’insegna della regressione sociale

O, ancora, l’emergere di un nuovo tipo di classe salariale nei magazzini di logistica, in cui gli addetti alla manutenzione sono dotati di auricolari o tablet digitali che dicono loro in ogni momento quali compiti eseguire, mediante dei sistemi di intelligenza artificiale che li costringono a lavorare a ritmi infernali, riducendoli a dei robot in carne e ossa.In realtà, al di là delle sole conseguenze sociali, si tratta di un modello di civiltà che si sta affermando a grande velocità: quello di una crescente automazione degli affari umani. Al punto che il brand Uber sta pensando di sostituire il personale conducente con delle vetture a guida autonoma o Amazon sta valutando la possibilità di recapitare i prodotti ricorrendo ai droni.

Secondo questa ideologia, che mira alla suprema efficienza in ogni ambito, gli esseri umani sono considerati sia, in fin dei conti, soprannumerari sia fortemente deficitari. Da un lato, nei processi produttivi, l'umano è visto solo come un ingranaggio di fatto incostante e destinato, come tale, a essere controllato da algoritmi e, in futuro, a scomparire.

Dall’altro lato, nella vita quotidiana, le tecnologie consentono oggi di guardarci come degli individui i cui comportamenti devono essere continuamente analizzati e orientati per dei fini commerciali o per l’estrema ottimizzazione dello sviluppo sociale.Se in molti paesi il legislatore si è concesso di essere così poco vigile – e, purtroppo, sembrerebbe volerlo continuare a essere –, tuttavia, ci inganneremmo se considerassimo la regolamentazione una panacea.

Poiché non sono solo dei processi a essere all’opera, ma, soprattutto, questo ethos della continua automazione degli affari umani. E la peculiarità di un ethos è che non può essere regolamentato, ma solo inquadrato in alcune delle sue innumerevoli forme; il che, in fondo, non modificherebbe né la sua incidenza né la sua natura profonda.

Nonostante l’evoluzione delle coscienze, sembra che la storia balbetti. Dopo il confinamento dovuto alla pandemia da Covid-19, stiamo passando da un’economia dei dati a un’economia “a distanza”.