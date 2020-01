L’economia, la politica e il fare società a misura d’uomo di Aldo Bonomi

3' di lettura

Conversione ecologica è la parola chiave che evoca, nel suo realismo mistico il manifesto di Symbola per «Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica». Un ossimoro nel suo tenere assieme il realismo del cum vertere tutti assieme economia, politica e il fare società. Perché come ricordava Obama, inascoltato da Trump, non esiste un piano B nella crisi ecologica. Se non la conversione che ha in sé il mistico senso religioso del convertirsi. Non me ne voglia lo spirito di Assisi ove ci si ritrova, se banalizzo il tutto nella speranza di riuscire ad ammansire il lupo dell’antropocene.

Conversione quindi nella metamorfosi del salto d’epoca. Auspicata, pontificata, nel senso pieno del costruire ponti, nella “Laudato si’”. Il manifesto di Symbola nel suo realismo da ambientalismo del si, si rivolge alla scienza triste dell’economia, alle imprese, ricordandoci che se prima dell’antropocene valeva il motto weberiano “la proprietà obbliga” oggi, contro la crisi ecologica “l’innovazione obbliga”. Se vogliamo dare senso e significato alla green economy per me da intendere come un capitalismo che incorpora il senso del limite “per rendere più competitive le nostre imprese e produrre posti di lavoro”.

Innovazione che obbliga e interroga sia la retorica dell’impresa 4.0 nel processo che va dall’energia alla robotica ai prodotti alla logistica che quella degli algoritmi che pare leggera e virtuale per acquistare beni e pasti pesanti nella consegna nelle smart city inquinate, percorse da esseri umani che arrancano nelle polveri sottili.

Il realismo mistico di Realacci va oltre facendo intravedere una via italiana alla lotta contro la crisi climatica. Invitandoci a ricordare nel futuro le radici del Made in Italy: saper fare, qualità, distretti, bellezza nelle nostre cento città. Rimanda a Le Goff che ci ha insegnato che qui sono nati i comuni, luoghi del mercato ma anche delle comunità operose. Ce la faremo se la conversione saprà partire dalle virtù civiche, dalla tradizione civica nelle regioni italiane di cui ha scritto Robert Putnam.

Pare dire alle imprese un vecchio slogan di Symbola “senza coesione non c’è competizione”. Soprattutto evoca il territorio come costruzione sociale necessaria nell’epoca in cui la crisi climatica rimanda alla terra da tutelare e salvaguardare. Rimandandoci a quella antropologia dello sviluppo fatta da agricoltura, scheletro contadino (De Rita) che fa manutenzione, costruisce i borghi della bellezza poi i distretti, sino alle piattaforme del produrre.