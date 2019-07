L’economia rallenta ma le Borse corrono grazie alle banche centrali. Quanto durerà?

3' di lettura

Il 2019 si sta confermando un’annata molto positiva per i mercati finanziari. Materie prime, mercati emergenti, bond, azioni... Quasi tutte le classi di investimento stanno mettendo a segno performance notevoli. Un trend che risulta in netto contrasto con quanto visto nella seconda metà del 2018 quando accadde esattamente l’opposto. Questi rialzi sostenuti degli indici non riflettono tuttavia un miglioramento delle prospettive dell’economia mondiale che, anzi, sono in netto peggioramento.

Lunedì sono state pubblicate le ultime rilevazioni sull’andamento del Pil in Cina che, nel secondo trimestre di quest’anno, ha fatto registrare il peggior tasso di crescita da 27 anni a questa parte. Segnale che il clima di incertezza alimentato dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti inizia a far sentire i suoi effetti. E l’incognita dazi potrebbe condizionare i conti trimestrali che le grandi società quotate.

GUARDA IL VIDEO: L'economia cinese rallenta, crescita del Pil “solo” +6,2%

Le prime avvisaglie in Europa non sono buone. Nei giorni scorsi due colossi del made in Germany del calibro di Basf e Daimler hanno rivisto al ribasso le loro stime sugli utili citando proprio l’incognita dazi come fattore chiave del “profit warning”. I mercati però continuano ad avere il vento in poppa: Wall Street viaggia sui massimi storici e le Borse europee stanno facendo registrare performance molto positive da inizio anno. Come mai?

Indice di Wall Street Standard and Poor’s 500

Il paradosso si spiega alla luce delle mutate aspettative sulla politica monetaria. Fino a novembre dello scorso anno la Fed diceva di voler alzare i tassi. Oggi è invece pronta a tagliarli. La Bce da parte sua ha messo da parte ogni velleità di “normalizzazione” monetaria e Draghi ha fatto capire di essere pronto a rispolverare l’arma del Quantitative easing per stimolare l’economia mondiale. Non solo. Il compromesso raggiunto in sede europea sul nome di Christine Lagarde per la successione a Draghi ha di fatto contribuito ad allontanare la prospettiva di un “falco” come il tedesco Jens Weidmann alla guida della Bce contribuendo a mantenere alta la propensione al rischio degli investitori già favorita dalla scommessa su un taglio del costo del denaro da parte della Fed.