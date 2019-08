India, l’economia rallenta? New Delhi fa leva sul nazionalismo

Le politiche del Bjp, il principale partito della coalizione di governo, hanno sempre poggiato su due pilastri: il primo è la vicinanza al mondo degli affari (e ad alcuni tycoon in particolare come Gautam Adani, Anil e Mukesh Ambani, tutti originari del Gujarat come il premier Modi); il secondo è il richiamo identitario all’hindutva, un’ideologia caratterizzata da una visione della repubblica indiana basata sull’egemonia della maggioranza hindu, nonostante un quinto della popolazione professi una fede differente.

Il decreto presidenziale con cui New Delhi ha attaccato l’autonomia dell’unico stato indiano a maggioranza musulmana – irritando i sempiterni rivali geopolitici della Repubblica islamica del Pakistan – somiglia parecchio a un’arma di distrazione di massa. Vista la quantità di ordigni, non solo convenzionali, dislocati nella regione, c’è da sperare che i calcoli politici non siano troppo sballati e tutto questo non sia il preludio all’impiego di strumenti ben più distruttivi.