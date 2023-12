L’economia soffre, la Banca centrale cinese inietta 112 mld di dollari di liquidità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fine d’anno concitata per la Cina, la Central economic work conference, la Conferenza economica centrale che disegna i piani strategici per l’anno a venire, questa volta non ha dato indicazioni per risolvere il problema dell’accesso al credito e dell’insufficiente liquidità. Così, davanti ad indicatori deboli come il livello mediocre di nuovi mutui, ferale in questo momento per l’intera economia devastata dalla crisi immobiliare e dalla domanda debole, la Banca centrale ha rotto gli indugi iniettando nel sistema finanziario una cifra record da 112 miliardi di dollari. Troppe riforme, pochi interventi diretti.

Nuovi mutui in calo

Il nuovo maxi-canale di finanziamento viaggia attraverso prestiti a un anno, mentre grazie a quello a medio termine 204 miliardi di dollari sono stati destinati ai soggetti finanziari autorizzati, molto di più di quanto non sia necessario per coprire i crediti in scadenza a fine mese. Un impegno da parte delle autorità centrali doppio rispetto a quanto non si potesse immaginare. Segno della presa d’atto delle reali difficoltà del sistema industriale e della rete commerciale, i cui dati attesi in settimana dovranno confermare o meno questi timori.

Probabilmente a far cadere ogni remora e a spingere verso l’attivazione del meccanismo di iniezione di liquidità è stato il dato deludente sui nuovi mutui di novembre, nonostante le misure adottate il mese scorso. Appena 151,73 miliardi, una cifra superiore a quella attesa ma decisamente inferiore alle aspettative.

Le incognite all’orizzonte

La mossa cinese si allinea alle misure in atto per supportare il settore immobiliare, sul quale pende un debito monstre e soprattutto la difficoltà di risolvere le pendenze per far ripartire il mercato del mattone. L’udienza per chiudere la ristrutturazione o procedere al fallimento vero e proprio di Evergrande è stata sposta al 29 gennaio.

Tutti elementi di grande incertezza per infondere fiducia in un sistema, quello cinese, che non riesce a superare l’impatto del rilassamento del lockdown un anno a fa a Shanghai e Pechino, mossa che nelle speranze del Governo centrale avrebbe dovuto far ripartire l’economia.