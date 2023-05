L’economia dello spazio tra nuovi confini e servizi ad alto valore aggiunto

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’economia dello spazio e i nuovi confini dell’Universo sono i temi al centro di una serie di incontri ospitati all’interno del calendario del Festival dell’Economia di Trento. L’Italia ha un ruolo importante in questa industry grazie al ruolo di big player come Leonardo, Thales Alenia Space e Avio, tra gli altri, accanto a Pmi innovative come ad esempio Argotec, protagonista di una delle tavole rotonde. L’Italia ha visto crescere il suo peso a livello internazionale come dimostra anche il fatto che il Pnrr scommette su questo comparto 880 milioni di euro, come evidenzia l’ultimo report dell’Agenzia spaziale italiana, ai quali sommare i 90 milioni che arrivano dalla Cdp mentre un miliardo e 290 milioni sono stati trasferiti direttamente all’Esa. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale delle imprese italiane del settore spazio che vive una fase molto vivace sul fronte dello sviluppo di nuovi servizi in orbita.

L’economia dello spazio e l’allargamento dei suoi confini sono i temi al centro del lavoro dello Space Economy Evolution Lab dell’Università Bocconi di Milano, protagonista di uno degli appuntamenti in calendario a Trento. L’Italia è in prima fila nelle missioni di maggiore rilevanza scientifica e commerciale, a cominciare da Artemis, missione europea e americana verso la Luna. «Assistiamo ad una nuova stagione di sviluppo di nuovi servizi legati allo spazio – spiega Roberto Battiston dell’Università degli Studi di Trento – grazie al numero crescente di satelliti presenti in orbita e alla disponibilità di dati che arrivano dallo spazio, capaci di generare nuove famiglie di servizi spaziali, a cominciare dall’osservazione».

VENERDI 26 MAGGIO

Il mercato dei servizi spaziali

I protagonisti: Roberto Battiston (Università degli Studi di Trento); David Avino (Argotec); Marco Ferrazzani (Consigliere giuridico European Space Economy); Elena Grifoni Winters (direttore ufficio spazio Presidenza del Consiglio dei ministri); Leopoldo Benacchio (Il Sole 24 Ore)

SABATO 27 MAGGIO

I nuovi confini dello spazio

I protagonisti: Simonetta Di Pippo (SeeLAB SDA Bocconi); Leopoldo Benacchio (Il Sole 24 Ore)