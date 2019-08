In Toscana è stagnazione. Cresce il turismo ma resta il gap tecnologico di Silvia Pieraccini

La macchina dell’economia toscana ormai marcia a singhiozzo, e il rischio è che si stia ingolfando. «Sostanziale stagnazione», certifica la sede fiorentina della Banca d’Italia nel report annuale relativo al 2018 e all’inizio del 2019, nel quale esprime preoccupazioni per i segnali di peggioramento emersi nella seconda parte dell’anno scorso, collegati al «deterioramento del quadro macroeconomico nazionale».



«L’incertezza sulle prospettive di crescita continua a condizionare negativamente le aspettative degli operatori per l’anno in corso», sottolinea Bankitalia prevedendo per quest’anno un Pil regionale a +0,2% dopo il +0,8% registrato nel 2018, in linea con l’andamento nazionale (+0,9%).



L’anno scorso l’occupazione è aumentata (+0,7%) e la disoccupazione è diminuita di oltre un punto percentuale (al 7,3%). L’occupazione aumenta sostenuta dal turismo che nel 2018 è cresciuto nei flussi (+4,5% gli arrivi, +3,8% i pernottamenti) sia stranieri che italiani. L’industria ha continuato a espandersi a un ritmo moderato, l’edilizia ha mostrato qualche debole segnale di ripresa.

Resta irrisolto il principale elemento di debolezza del sistema economico regionale, il gap tecnologico che separa la Toscana dalle regioni forti del Paese, collegato (anche) all’utilizzo dei fondi governativi Industria 4.0: il divario con la media nazionale - secondo Bankitalia - è di dieci punti e addirittura di 20 punti con l’Emilia Romagna.



In ritardo i pagamenti dei fondi Ue

Qualche nube si addensa anche su un altro strumento considerato strategico per spingere l’economia, l’utilizzo dei fondi europei 2014-2020 contenuti nei programmi operativi Fesr e Fse che hanno una dotazione di 1,5 miliardi. Se è vero che i pagamenti effettuati dalla Regione hanno accelerato nel 2018 - in corrispondenza della prima rilevante scadenza per evitare il disimpegno automatico delle risorse non spese - arrivando a fine anno al 25% della dotazione complessiva (in linea con le regioni del CentroNord e sopra la media nazionale che non raggiunge il 20%), è anche vero che Bankitalia suona un campanello d’allarme.