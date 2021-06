L’economia Usa va e Wall Street corre: miglior settimana da aprile

3' di lettura

Wall Street si fregia del miglior andamento settimanale in oltre due mesi e ritocca i record, incoraggiata dalla confluenza di nuovo ottimismo su economia e inflazione, salute delle grandi banche certificata dalla Federal Reserve e decollo d'un compromesso politico negli Stati Uniti che si propone di mobilitare investimenti pubblici nelle infrastrutture per centinaia di miliardi. A coronare l'ascesa, fin dall’apertura degli scambi si sono spinti in rialzo l'indice Dow Jones e lo S&P 500, capace di...