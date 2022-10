L’economista eretico vicino a Francesco: «Il mercato? È una pseudo teologia falsa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«I tre voti sono povertà, castità e obbedienza. Per me il più difficile da rispettare è l’obbedienza». Gaël Giraud, 52 anni, è un gesuita. Ha avuto una vocazione tardiva. È entrato nella Compagnia di Gesù a trentaquattro anni. È diventato sacerdote a quarantatré.

Prima ha lavorato nelle banche d’affari: «Stavo per diventare un operativo. Mi occupavo di modelli matematici applicati alle scelte di business e di investimento. Vivevo fra Parigi e New York. Un giorno in banca mi chiesero di trasferirmi definitivamente a New York per fare il trader a Wall Street. La tentazione fu grande. In banca, nei primi anni Duemila, quel cambiamento di posizione equivaleva al raggiungimento di una grande prosperità economica personale. Nella finanza gli stipendi erano altissimi e, soprattutto, i bonus garantiti dalle banche al raggiungimento dei risultati ti potevano rendere ricco. Ne parlai anche con la mia fidanzata di allora. Decisi per il no. Non me ne sono mai pentito», racconta.

Loading...

Siamo a Roma da Matermatuta, un ristorante di pesce che si trova nel rione Monti. Il giardino interno è ricco di alberi e di piante. Il tavolo è appartato. Giraud ha un dottorato di ricerca in matematica conseguito alla Sorbona, a cui poi si è aggiunto quello in teologia preso al Centre Sèvres, l’università dei gesuiti a Parigi. È un economista. Giraud critica alcuni eccessi – o, meglio, alcuni errori – quantitativi. Ma soprattutto critica alcune astrazioni e alcuni postulati dell’economia neoclassica che – a suo avviso – ne rendono debole il metodo, fallaci le analisi e sbagliate le previsioni.

La sua costruzione concettuale non ha nulla di provinciale, moralistico e retorico, ma è ben integrata nei circuiti dell’accademia internazionale: Giraud insegna negli Stati Uniti a Washington alla Georgetown University, dove è suo collega alla McCourt School George Akerlof, premio Nobel per l’economia nel 2001.

Il suo pensiero è uno dei noccioli duri del tentativo operato dalla chiesa di Bergoglio di dotarsi di una visione economica alternativa, in grado di rendere l’economia un corpo vivo, una parte del tutto, un elemento innestato in altri elementi, come la valorizzazione e il rispetto dell’ambiente, a cui è dedicata l’enciclica di papa Francesco del 2015 Laudato si’, in cui la cura della casa comune (l’ambiente) fa il paio con la cura degli altri (gli esseri umani).