L’economista Lusardi: «Insegnare la finanza con l’educazione civica» La direttrice del Comitato Edufin: «La pandemia ci ha dimostrato che avere conoscenze di base di economia e finanza ci può aiutare a “navigare” più agevolmente nel mondo intorno a noi» di Davide Colombo

Una crisi sanitaria che ha cambiato il nostro modo di vivere e lavorare non poteva non rivoluzionare anche le nostre scelte di consumo, risparmio e le abitudini di pagamento. Il salto per molti è stato traumatico, per altri è servito per capire quanto siano irreversibili certe trasformazioni e, soprattutto, perché questa pandemia ci ha confermato quanto sia importante una buona educazione economica e finanziaria. Abbiamo chiesto a Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento della attività di educazione finanziaria come valuta la situazione attuale.

«La pandemia ci ha dimostrato che avere conoscenze di base di economia e finanza ci può aiutare a “navigare” più agevolmente nel mondo intorno a noi, in particolare nei momenti di difficoltà. Per citare solo tre esempi: per prima cosa, abbiamo capito che conoscere l’abc della finanza ci aiuta non solo a trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno, ma anche a filtrarle, a contenstualizzarle e quindi ad utilizzarle al meglio. In quest’ultimo anno, i governi e il settore privato hanno fornito informazioni e sostegni economici per affrontare la pandemia, ed è stato importante conoscerli per poterne usufruire in modo appropriato. Secondo, in una pandemia è estremamente importante essere consapevoli dei rischi per poterli gestire. Terzo, gestire i nostri risparmi diventa ancora più difficile in periodi nei quali i mercati sono volatili e i tassi di interesse sono molto bassi».

Su questo fronte la crisi ha colpito in modo asimmetrico penalizzando i risparmiatori e consumatori più fragili?

I dati che il Comitato ha raccolto in collaborazione con la Doxa hanno messo in evidenza che chi aveva conoscenze finanziare di base ha parato meglio i colpi della pandemia. La scorsa estate, dopo il primo lockdown, dalla nostra indagine è risultato che il 30% delle famiglie in Italia non riusciva a far fronte a spese impreviste. Ma la percentuale scendeva intorno al 19%, se si consideravano solo degli intervistati con un livello di alfabetizzazione finanziaria più alto.

Professoressa, abbiamo come presidente del Consiglio Mario Draghi, la cui firma sta su ogni banconota in circolazione. È il momento giusto per introdurre l’educazione economica e finanziaria nei piani didattici?

È sempre il momento giusto per introdurre l’educazione finanziaria nei piani didattici, anzi siamo già in ritardo, perché il mondo intorno a noi sta cambiando velocemente e i giovani hanno bisogno di queste competenze per affrontare meglio il loro futuro. La crisi generata dalla pandemia ha poi accelerato questa consapevolezza.

Da dove si può partire?

Un modo per farlo è inserire l'educazione finanziaria nella educazione civica che è diventata materia curriculare ed è insegnata a partire dalle scuole elementari. Anche l'educazione finanziaria deve cominciare molto presto, appunto quando si inizia ad andare a scuola, e non deve fermarsi alla scuola dell'obbligo. Questa materia deve essere prevista anche nei percorsi formativi della scuola secondaria superiore trasversalmente e nei diversi corsi universitari. Molti Paesi l’hanno già resa obbligatoria nelle scuole e hanno inserito la finanza personale nei corsi degli atenei.