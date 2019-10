L’economista Orlowski: «Vicini all’Eurozona, un rischio cedere al sovranismo» Il chief economic advisor di PwC riconosce i risultati ottenuti dal governo della destra sovranista negli ultimi quattro anni ma è molto critico sul percorso intrapreso dal suo Paese: «Può farci perdere un’opportunità storica» dal nostro inviato Luca Veronese

L’economista polacco Orlowski mette in guardia il suo Paese dalla deriva sovranista

4' di lettura

Varsavia - «La Polonia ha la possibilità di agganciare l’Europa occidentale nei livelli di produttività e nel reddito delle famiglie. Non era mai successo dal Medioevo in poi, può accadere nei prossimi decenni. Siamo tuttavia in una fase di scelte politiche ed economiche fondamentali, difficili e per nulla scontate. Non è scontato che il Pil polacco continui a correre a velocità doppia rispetto alla media dell’Eurozona, la stessa partecipazione propositiva e non conflittuale al progetto europeo è in discussione, la struttura economica deve necessariamente rinnovarsi per colmare il divario con la Germania e gli altri partner nella Ue».

Witold Orlowski, influente economista e chief economic advisor di PwC in Polonia, riconosce i risultati ottenuti dal governo della destra sovranista negli ultimi quattro anni ma è molto critico sul percorso intrapreso dal suo Paese «perché - spiega - può farci perdere un’opportunità storica allontanandoci dall’Europa». Interviene a un forum organizzato dal quotidiano Poland Today, alla Borsa di Varsavia. E nel palazzo che fino al 1989 ospitava gli uffici centrali del Partito comunista, risponde alle nostre domande davanti a un caffè.

Perché sostiene che la Polonia ha di fronte scelte cruciali, quali sono queste scelte?

La Polonia viene da 28 anni di crescita economica continua e sostenuta. Il Pil ha tenuto un ritmo di espansione del 4% all’anno, non abbiamo conosciuto la recessione nemmeno durante la grande crisi internazionale: dal 1990 in poi il reddito pro capite, a parità di potere d'acquisto, è passato dal 30% al 70% della media dell’Eurozona. Con la transizione alla democrazia e poi con l’ingresso nella Ue il commercio con l’estero è aumentato da pochi miliardi a un interscambio di 500 miliardi di dollari. Gli investimenti diretti dall'estero erano pari a zero e oggi raggiungono i 270 miliardi di dollari di stock. Sono numeri e conquiste strabilianti ma l'economia mondiale non si ferma e il rischio di rimanere ancora indietro esiste. Una vittoria schiacciante della destra di Diritto e Giustizia può alzare il livello dello scontro con Bruxelles e può danneggiare la competitività dell'economia polacca.

In che modo la destra guidata da Jaroslaw Kaczynski può rallentare la Polonia?

La nostra è una grande storia di successo legata alla vecchia Europa. L'economia polacca è totalmente integrata nella catena del valore dei Paesi occidentali e della Germania in particolare. I polacchi hanno dimostrato una notevole capacità di adattamento alle necessità produttive. Hanno utilizzato al meglio i fondi europei ricevuti. Certo, il mercato interno è cresciuto molto ma l’integrazione con l’Europa è fondamentale.

I piani del premier Mateusz Morawiecki non stanno funzionando?

Non credo di essere d’accordo sul metodo ma devo dire che le politiche del governo di Diritto e Giustizia fino a qui hanno senza dubbio portato molti risultati positivi, soprattutto nel sostegno alla fasce della popolazione più povere e alle aree del Paese più in difficoltà. Dal 2015 al 2019 la destra al potere ha aumentato la spesa sociale sostenendo con sussidi il reddito delle famiglie, aumentando le pensioni e abbassando l'età pensionabile. Allo stesso tempo il governo ha mostrato una certa diffidenza nei confronti dei capitali stranieri (soprattutto nel sistema bancario) e nonostante la retorica non ha certo migliorato il clima per gli investimenti. È tornato a sostenere e imprese di Stato. Ha creato tensioni fortissime con l’Unione europea. Per il momento però senza effetti negativi: la crescita economica anche quest'anno supererà il 4%, disoccupazione è al 3,8 per cento. L’inflazione è ancora sotto controllo al 3 per cento. E il bilancio pubblico in ordine anche grazie all’aumento dell'efficienza nella riscossione dell’Iva.