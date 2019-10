L’ecotassa sulla plastica ci costa 350 milioni e la paghiamo già: ecco come

La seconda ragione di Covezzi di Plastics Europe Italia «è che si penalizzerebbe un’intera filiera produttiva (produzione, trasformazione, macchinari e riciclo) che conta in Italia oltre 10mila aziende con 150mila addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro. La filiera delle materie plastiche in Italia è in assoluto la seconda a livello europeo, dopo quella tedesca, e presenta imprese di assoluta eccellenza mondiale, alcune di queste proprio per quegli imballaggi che la plastic tax colpirebbe».

Confindustria: un danno all’economia e all’ecologia

In una nota, la Confindustria esprime forte contrarietà. «La misura non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese». La confederazione ricorda che le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai.

«L’introduzione di una “tassa sulla plastica” equivarrebbe, quindi, a una sorta di doppia imposizione e - come tale - sarebbe ingiustificata sia sotto il profilo ambientale che economico e sociale».

Un’altra conseguenza è che il tributo colpirebbe anche gli imballaggi realizzati con materiale riciclato, «andando a penalizzare gli enormi sforzi che le imprese stanno compiendo per la completa transizione verso l’economia circolare, sottraendo inoltre importanti risorse per gli investimenti in sostenibilità ambientale. La misura rischia, infine, di compromettere il buon funzionamento del sistema dei consorzi per la gestione e il riciclo degli imballaggi, che da più di vent'anni ha consentito al nostro Paese di essere leader nell’economia circolare e di raggiungere tutti gli obiettivi europei per il riciclo».

Il sindacato Filctem Cgil

La parola a Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem Cgil: «La tassa sulla plastica non ha alcun razionale logico. Le aziende produttrici di imballaggi già pagano ai consorzi per il recupero e riciclo dai 150 ai 500 euro a tonnellata in funzione proprio delle differenti difficoltà di raccolta e riciclo dei prodotti. Produrre una tonnellata di plastica per imballaggi costa circa 1000 euro e la ventilata ipotesi di una tassa aggiuntiva del 20% metterebbe a rischio il futuro di 50mila lavoratori e di 2000 imprese. Non si tratta di difendere gli interessi di un settore ma di evitare un disastro dal punto di vista sociale e produttivo. Il Governo deve dotarsi di una seria politica industriale, basta seguire istinti ed emotività».

Tra i politici, forte il disappunto della Lega, come Vannia Gava (già sottosegretaria all’Ambiente) e come Elena Lucchini, capogruppo Lega in commissione Ambiente della Camera: «La tassa sulla plastica dimostra che il governo giallo-fucsia sta raschiando il barile pur di non aumentare l’Iva», dice Lucchini. «Per Pd e 5S poco importa se a pagarne il prezzo saranno consumatori, famiglie a basso reddito e agricoltori in particolare».

Come è stato speso il contributo al riciclo

Nel 2017 il flusso economico complessivo del Conai sui diversi imballaggi di carta (come la scatola ordinata via web o il cartone del latte), vetro (il vasetto di marmellata o la bottiglia di birra), alluminio (come la lattina di aranciata o il tubetto del dentifricio), plastica (il vasetto dello yogurt o il flacone dell’ammorbidente), acciaio (come il barattolo di fagioli o la latta di olio), legno (la cassetta di frutta o i bancali del supermercato) è stato pari a circa 849 milioni di euro, che derivano in primo luogo dal contributo ambientale Conai pagato dai consumatori, pari a 524 milioni di euro, cui si aggiungono 288 milioni di euro di ricavi dalla vendita dei materiali e 36 milioni di euro di altri ricavi della gestione non caratteristica, finanziaria e straordinaria.