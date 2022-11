L'ecoturismo a Brotas

Brotas è una città dello Stato di San Paolo, in Brasile. È una destinazione popolare e particolarmente apprezzata per l’ecoturismo, soprattutto per il rafting proposto con vari livelli di difficoltà. Il turismo d’avventura a Brotas è iniziato negli anni ’90, con la discesa di una boa gonfiabile sulle rapide del Rio Jacaré Pepira. In seguito, il rafting si è rafforzato e oggi Brotas offre diverse opzioni per attività avventurose, sia per chi cerca il divertimento, sia per chi vuole solo riposare e contemplare la natura. Vale la pena ricordare che il Rio Jacaré Pepira è uno dei pochi fiumi che ancora non presenta alcun livello di inquinamento, e la popolazione ne ha preso coscienza, creando attività che sviluppano l’ecoturismo. Cascate, sorgenti di acqua pura, foreste autoctone, valli che scompaiono all’orizzonte e campagne incontaminate costituiscono la diversità che ha reso Brotas una delle città “verdi” più ricercate del Brasile. Rafting, sport acquatici, attività in cordata e in elevazione come il canyoning nelle cascate o l’arrampicata nei circuiti dell’arvorismo, tour contemplativi come l’equitazione, nonché le migliori zipline del Brasile e molto altro ancora sono solo alcuni dei possibili sport offerti dalla città.

