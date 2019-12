L’editoria si aggrappa al taglio costi. Sui margini l’Italia non sfigura

Nel complesso i margini migliorati riflettono il taglio dei costi. Gli organici per i sette gruppi considerati sono dimagriti di 2.540 unità in cinque anni (786 sono relativi però alla cessione dei periodici francesi da parte di Mondadori) L'occupazione nel 2018 si attesta a 11.053 unità (-14,1% rispetto ai livelli del 2014), con i giornalisti che rappresentano il 35,4% del totale, un peso minore rispetto al 37,2% di cinque anni prima. Ma soprattutto i risparmi hanno riguardato gli investimenti materiali, pari nel 2018 a 16 milioni, più che dimezzati in cinque anni (-56,7% rispetto al 2014). In media il tasso d'investimento (investimenti immateriali in percentuale rispetto al totale delle immobilizzazioni materiali lorde) si attesta all'1,1%. Ma gli estremi vedono Mondadori al 5,1% (in linea col 5,2% della manifattura italiana) e Rcs solo allo 0,3%.



In rosso di 678 milioni dal 2014

I conti però restano in rosso per cinque gruppi su sette: fanno eccezione Cairo-Rcs con 60 milioni di utili e Monrif con 11,3 milioni, che includono però 20,8 milioni di proventi da vendite immobiliari. Complessivamente, in cinque anni i sette gruppi hanno cumulato perdite per 678 milioni che per quasi il 90% si spiegano con le svalutazioni di testate e avviamenti. Unica società a chiudere sempre in utile negli anni dal 2014 al 2018 Cairo Editore.

AGGREGATO MAGGIORI EDITORI EUROPEI DI QUOTIDIANI Risultato netto in % del fatturato 2017 e 2018 (Fonte: R&S; Mediobanca)...

Il confronto europeo

Considerando i principali gruppi europei editori di quotidiani in Germania, Francia e Uk, l'editoria tedesca è l'unica a mostrare una forma smagliante. È l'unico mercato che cresce sia per ricavi (+1%) che per occupazione (+3,2%), mentre la redditività industriale è al top (8,1%) senza sacrificare, come in Italia, gli investimenti (7,2% il tasso d'investimento). In Germania risiede anche il primo gruppo per dimensioni, la divisione News Media del gruppo Axel Springer, editore dei quotidiani Bild e Die Welt.



Più grigio il quadro negli altri Paesi. I primi editori francesi hanno visto lo scorso anno calare i ricavi dell'1,4% e l'occupazione del 2%, con una redditività industriale negativa dello 0,2%: il tasso d'investimento è stato però mantenuto al 3,4%. Per gli inglesi, la contrazione del giro d'affari è del 3,2%, l'occupazione cala dell'1,9%, la redditività industriale è negativa del 2,2%, il tasso d'investimento si attesta al 2,6%. Il Regno unito chiude i conti in rosso, in peggioramento al 4,6% dei ricavi rispetto al -2,8% dell'anno prima. Risultato finale in flessione anche in Germania: 7,5% rispetto al 9,1% del 2017. Mentre la Francia si mantiene appena sopra il pareggio: utili netti per lo 0,5% dei ricavi rispetto allo 0,7% precedente.

TASSO DI INVESTIMENTO 2018 In % immobilizzazioni materiali lorde (Fonte: R&S; Mediobanca)...

PER APPROFONDIRE: