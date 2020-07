L'edizione numero 25 di miart sarà virtuale Nelle date previste dal 10 al 13 settembre, la fiera tornerà ad essere live l’anno prossimo dal 9 all'11 aprile. Nessuna conferma su Rabottini di Maria Adelaide Marchesoni

Fine del silenzio tombale su miart. Non sarà il format tradizionale, ma come già successo per altri appuntamenti fieristici, la 25° edizione della fiera milanese sarà virtuale. Nessuna indicazione nel comunicato stampa se a guidare l'edizione virtuale sarà Alessandro Rabottini.

La fiera online si terrà nelle date che erano state indicate in occasione del rinvio in seguito all'emergenze sanitaria per il Covid-19, ovvero dal 10 al 13 settembre 2020 e nella piattaforma digitale saranno anche presenti gli appuntamenti della Milano Art Week del Comune di Milano.

Nel comunicato si legge che: «quella di settembre sarà un'occasione di incontro virtuale e di nuovi strumenti digitali e che la decisione è stata presa in stretta consultazione con galleristi, collezionisti, partner ed esperti e nasce da un'attenta valutazione di tutte le possibili soluzioni alternative». L'elenco delle gallerie che parteciperanno al format virtuale non è stato comunicato, e: «l'appuntamento di settembre sarà a disposizione dei galleristi e degli operatori, con nuove e interessanti opportunità di promozione e business attraverso una chat per la contrattazione diretta con i collezionisti». L'appuntamento con un'edizione fisica della fiera, ma che non dimenticherà il formato digitale, sarà dal 9 all'11 aprile 2021 con preview prevista per l'8 aprile 2021.