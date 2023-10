L’educazione all’imprenditorialità femminile parte dall’Università

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama “Con Me al Centro” ed è un percorso di dedicato in particolare a studentesse e studenti di tutti i corsi di laurea con un’attenzione all’universo femminile, che dopo il successo della prima edizione va in replica. Un vero e proprio percorso di formazione imprenditoriale e finanziaria gratuito ideato dalla Banking Academy, ESG Italia di UniCredit e promosso insieme al Dipartimento Di.SEA.DE presso l’Università di Milano-Bicocca con il sostegno di Aidda. Il percorso si articola i 5 moduli che consentiranno alle e ai partecipanti di riconoscere le proprie attitudini e apprendere come trasformare l’idea in un’attività economica.

Che ci sia una domanda legata alla formazione sull’avvio di impresa, lo testimonia un’indagine condotta dal Dipartimento Di.SEA.DE nell’ambito della ricerca “Socializzazione economica e differenze di genere”. Un’indagine da cui emerge non solo la voglia di mettersi in gioco in campo imprenditoriale ma anche l’impegno a rafforzare il proprio “mindset” per cogliere le maggiori opportunità in fase di inserimento nel mercato del lavoro.

Oltre il posto fisso

Come sottolineato da Emanuela Rinaldi, sociologa del Di.SEA.DE e docente presso Università di Milano-Bicocca, “le ricerche indicano che il mito del posto fisso non è più al primo posto tra le nuove generazioni, nonostante uno scenario di incertezza da tanti punti di vista, contano anche la possibilità di lavora da remoto, di sviluppare le proprie competenze, oltre che una buona retribuzione. Di recente – continua Rinaldi – abbiamo analizzato i dati di un percorso di educazione all’imprenditorialità realizzato nel 2022 che ha coinvolto più di 1500 donne di età compresa tra i 26 e i 56 anni e abbiamo scoperto due dati interessanti: il primo, è che per il 32% erano donne che avevano già un lavoro da dipendenti full time o part time, che comunque hanno investito almeno 12ore del proprio tempo per formarsi su questi temi. Il secondo, e che i temi su cui c’è stato maggiore interesse sono stati “l’organizzazione del team” (64%), “dalla solitudine al team” (65%), oltre che a temi più classici quali la promozione del prodotto e il passaggio dalla passione a un’idea di business”. Dati che hanno spinto gli organizzatori a proporre una seconda edizione del percorso già all’Università, raccogliendo iscrizioni specialmente da parte di studentesse e laureande”.

I cinque moduli

Il percorso si articola i cinque moduli che consentiranno alle e ai partecipanti di riconoscere le proprie attitudini e apprendere come trasformare l’idea in un’attività economica approfondendo le attitudini e valorizzarle come punto di forza da cui partire per rendere unica la tua idea di impresa. (Mi Oriento). Due moduli per definire la propria idea imprenditoriale, valutarne opportunità e minacce, e identificare costi e ricavi. Un terzo per acquisire conoscenze utili per farti conoscere e comunicare con i tuoi prossimi clienti (Approfondisco). Un quarto modulo sull’ascolto delle esperienze di imprenditrici e i consigli di professionisti (Mi Confronto). Infine (Programmo) Per avere un supporto nella compilazione del Business Plan e un orientamento nell’accesso ai finanziamenti.

“Generare impatto sociale positivo”

“In uno scenario italiano in cui il tasso di occupazione femminile continua ad essere distante dalla media europea - dice Marco Bortoletti (Regional Manager, UniCredit) - offrire opportunità di formazione su competenze strategiche per la crescita individuale e del paese, vuol dire concorrere a generare impatto sociale positivo. Per questo, insieme all’Università Bicocca e Aidda, abbiamo lanciato la seconda edizione di Con Me Al Centro, mettendo a disposizione delle e dei partecipanti le migliori competenze di UniCredit, dell’Università e di professioniste che all’interno della nostra piattaforma, offriranno la propria testimonianza”.