L’effetto Cindy Sherman su una generazione Identità e trasformazione nella mostra al Bank Austria Kunstforum a confronto con le opere delle autrici successive di Francesca Guerisoli

Cindy Sherman, Un Untitled Film Still #58, 1980,Silbergelatineabzug,26 5/8 x 39 5/8 in. | 67,5 x 100,5 cm,KUNSTMUSEUM WOLFSBURG ,Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

6' di lettura

La rinnovata ondata dei femminismi e le discussioni in atto sulle questioni che interessano la costruzione e la decostruzione dell'identità riaggiornano l'interesse nei confronti dell'opera di chi l'identità l'ha indagata per l'intero arco del suo percorso artistico: Cindy Sherman (Glenn Ridge, NJ New Jersey, 1954). Bettina M. Busse, curatrice del Bank Austria Kunstforum , propone presso lo spazio espositivo viennese la mostra «The Cindy Sherman Effect. Identität und Transformation in der zeitgenössischen Kunst» fino al 21 giugno, che indaga l'influenza esercitata dall'artista statunitense sugli artisti suoi contemporanei e le generazioni successive e sul modo in cui vengono affrontati i temi dell'identità, della trasformazione e decostruzione di sé.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #48, 1979, Silbergelatineabzug 28 x 37 5/8 in. | 71 x 95,5 cm. Tate: Presented by Janet Wolfson de Botton 1996, Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

Chiusa in settembre la retrospettiva presso la National Portrait Gallery di Londra, oltre alla mostra di Vienna in corso, Cindy Sherman sarà protagonista anche alla Foundation Louis Vuitton di Parigi, che vedrà aprire in aprile una retrospettiva sull'intero arco della sua carriera e parallelamente presenterà una mostra in cui saranno esposti lavori della fondazione sul tema del ritratto e la sua interpretazione. A livello di mercato, in asta, se il 2014 è stato l'anno a più alto fatturato con 18,7 milioni di dollari aggiudicati, segnando anche il top lot con la serie di gelatine “Untitled Film Stills”, da allora l'artista ha perso terreno, scendedo da 7 milioni di fatturato del 2015 a 2,9 del 2019 e tassi d’invenduto oltre il 25%. Le sue gallerie – da Metro Picture a Gagosian –, interpellate nelle scorse settimane, non ci hanno fornito le sue quotazioni.

Cindy Sherman, Untitled #93, 1981, Chromogener Farbabzug, 24 x 48 in. | 61 x 121,9 cm, Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway, Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

Un’icona del contemporaneo

Le opere di Cindy Sherman sono icone dell'arte contemporanea, considerate un classico della fotografia performativa. I suoi lavori hanno smascherato l'azione dei media – così come della storia dell'arte occidentale e dei codici culturali – nel costruire l'identità femminile. La riproposizione, l'interpretazione e la decostruzione dell'artificialità dell'immagine della donna, dei modelli femminili, l'uso del corpo attraverso la moda o la pornografia sono temi che percorrono tutta la sua opera. Con la prima serie che diverrà un caposaldo del suo percorso, «Untitled Film Stills» (1977-1980), utilizza la macchina fotografica come uno specchio per mettere sotto analisi l'interpretazione delle identità sociale e sessuale. «Untitled Film Stills» è anche la serie che, parlando di mercato, ha registrato il record di aggiudicazione in asta: una raccolta di 21 stampe è stata battuta nel novembre 2014 da Christie's a New York per 6,77 milioni di dollari, buyer’s premium inclusi.

La mostra di Vienna

Per la mostra «The Cindy Sherman Effect», insieme a una trentina di opere dell’artista statunitense, Bettina M. Busse ha selezionato i lavori di 21 artisti in cui ha rintracciato collegamenti con l'opera di Sherman: “non è una domanda sullo stile, ma sull'argomento della mostra, l'esplorazione dell'idea / idee di identità e la loro trasformazione. (…) Nella mostra la preoccupazione non è tanto per la continuazione delle sue strategie e tecniche specifiche, ma soprattutto per le prospettive che ha così aperto per le generazioni successive di artisti. Con il suo lavoro complesso e poliedrico, ha spianato la strada a una rivalutazione aperta del tema dell'identità e della trasformazione in diverse forme e contesti”.

Ryan Trecartin, The Re'Search (Re'Search Wait'S), 2010, HD-Video mit Ton, 40′9,″Courtesy the artist, Regen Projects, Los Angeles and Sprüth Magers

L’influenza

Se la sua influenza è diretta sulla generazione di Sarah Lucas, Douglas Gordon, Pipilotti Rist e così via, per gli artisti appartenenti a una generazione più giovane come Martine Gutierrez e Ryan Trecartin, nati negli anni ’80, Busse sostiene che: “senza l'arte di Sherman non sarebbe stato possibile per loro affrontare il tema dell'identità così come fanno”.

Le opere di Monica Bonvicini, Sarah Lucas, Pipilotti Rist e Gillian Wearing – artiste nate un decennio dopo Sherman – ruotano attorno al tema dell'identità, del corpo e della trasformazione femminile nel contesto degli sviluppi contemporanei.