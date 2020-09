L’effetto Covid-19 cambia la geografia dello sport in Italia: primato a Bologna con ciclismo e Formula 1

Trento, che senza la pandemia avrebbe riconquistato l’ideale medaglia d’oro (anche grazie alle affermazioni nell’attrattività di eventi del 2019 e nel ciclismo), scende al terzo posto in classifica generale pagando più di tutte le altre il “malus sportivo” indotto dal virus. Subito dopo, nella graduatoria che raggruppa i quattro “controindicatori”, ci sono Rimini e Aosta. È quest'ultima a rimetterci di più nella relazione fra turismo e attività sportiva, che nella Vallée - come in altri territori montani colpiti per lo stesso motivo - è diffusa sia nei mesi invernali che in quelli estivi. Mentre Rimini, Brescia e Reggio Emilia formano il terzetto che ha risentito maggiormente della chiusura di strutture per grandi e piccoli.

Il Trentino, in particolare, paga pegno soprattutto sul terreno dell’attrattività di eventi sportivi, a causa di numerose manifestazioni di carattere nazionale che nel 2020 si dovevano svolgere sul suo territorio e invece sono rimaste sulla carta. Sempre sotto questo aspetto vanno in sofferenza - fra le altre - Genova, che con Recco ha perso le finali della Champions League di pallanuoto, e Cagliari, che si è vista annullare le regate preliminari dell’America’s Cup. La nuova stesura dei calendari, di contro, ha rilanciato alcune realtà territoriali, prima fra tutte - come già accennato - Bologna. Un vantaggio anche per i territori (Palermo, Matera e L’Aquila) nei quali farà tappa il Giro d’Italia dopo la cancellazione di quelle iniziali in Ungheria. Mentre la F1, per la prima volta al Mugello, ha reso meno pesante la perdita di eventi in provincia di Firenze.

Gli effetti negativi sull’iscrizione ai campionati si sentono soprattutto nelle aree più piccole: è il caso di Fermo (Montegranaro) e Pistoia, che pagano parecchio la rinuncia al basket maschile di vertice.

Da Bolzano in giù

Appena sotto il podio della classifica generale si trova Bolzano, grazie al successo negli sport invernali e a numerose altre posizioni di rilievo. Notevole il quinto posto di Vicenza, con due vittorie di tappa legate agli sport di squadra: nella graduatoria che raggruppa le discipline meno popolari e in quella che premia la presenza di team al di fuori del capoluogo di provincia.

Tra le grandi aree metropolitane Torino riconquista la leadership (è nona nel ranking generale) lasciata lo scorso anno a Milano (ora 21ª, con una posizione recuperata); ancora in leggera salita Roma (dal 33° al 31° posto) e balzo significativo per Napoli (dal 76° al 60°). La provincia partenopea può contare soprattutto sull’ottima organizzazione delle Universiadi 2019, che hanno fatto guadagnare numerose posizioni anche a Salerno, Caserta e Benevento (favorita ancor di più dal ritorno nella Serie A calcistica). Resta il fatto che quasi tutti i territori meridionali e insulari continuano a rimanere indietro: nella prima metà della classifica si trovano solo Cagliari (15ª), che senza Covid sarebbe stata nona, Teramo (45ª), Chieti (47ª) e Bari (52ª).