L’effetto Draghi batte l’incertezza politica. Tassi italiani giù

L’Italia rischia una procedura d’infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. L’economia ristagna. La maggioranza di Governo, anche dopo le elezioni europee, resta rissosa. E proprio ieri l’indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso ai minimi dal luglio del 2017. A giudicare dal menu che l’Italia sta offrendo agli investitori, ci sarebbero tutti gli ingredienti per una Borsa in calo e uno spread tra BTp e Bund in rialzo. In tensione. In fibrillazione. Eppure la realtà dei fatti, questa volta, mostra l’esatto opposto.

La svolta nella politica monetaria di Mario Draghi (che ha aperto la porta a un nuovo quantitative easing della Bce) si sta dimostrando più forte dell’incertezza politica. Così la Borsa di Milano si muove in linea con le altre in Europa. E i titoli di Stato italiani stanno vivendo addirittura una sorta di luna di miele col mercato. Le aste di ieri sono la prova più evidente: il Tesoro è riuscito a collocare BTp decennali a un tasso d’interesse del 2,09%, in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto al 2,60% di maggio. La distanza con i rendimenti dei titoli spagnoli (che sono allo 0,39%) e portoghesi (allo 0,48%) resta siderale, ma per l’Italia si tratta comunque del livello minimo per i tassi decennali dall’aprile 2018. Prima del contratto di Governo.

I motivi di questa apparente contraddizione sono vari. Ma nascono tutti dal nuovo corso delle banche centrali. Ormai il mercato è tarato su quattro tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti entro il 2020 (il primo è atteso già a luglio). E in Europa sconta ancora di più: assegna infatti una probabilità del 100% a un taglio del tasso sui deposti Bce da -0,4% a -0,5%, da estendere a -0,6% entro dicembre. Ma soprattutto il mercato è convinto che stia per arrivare il boccone più gustoso: un nuovo quantitative easing. Cioè una nuova manovra con cui la Bce compra titoli di Stato sul mercato e stampa moneta. Nuovo Bengodi.

In questi giorni l’attesa è stata avvalorata da un’indiscrezione, lanciata da Reuters, che sembra indicare una Bce già al lavoro. Le banche centrali dell’Eurosistema starebbero infatti studiando la forma tecnica per poter varare un nuovo piano di acquisti senza scontrarsi con i limiti previsti nel precedente quantitative easing. Stanno di fatto cercando le modalità tecniche per aggirare il divieto di comprare più del 33% di un singolo titolo. Morale: se la Bce aggirasse questo limite, aumenterebbe le potenzialità di fuoco del nuovo quantitative easing.